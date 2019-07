Amalfi Coast Music & Arts Festival, Young Artists Recital domenica 14 a Cava.

Il 24° Amalfi Coast Music & Arts Festival fa tappa a Cava de’ Tirreni con i suoi giovani musicisti. Domenica 14 luglio, sarà ospitato nella bellissima Cappella del Complesso di Santa Maria del Rifugio, nella città metelliana, il nuovo appuntamento del festival, “Young Artists Recital”, dedicato alle nuove leve internazionali del pianoforte (ore 21, ingresso libero).

L’evento, organizzato in collaborazione con l’Accademia musicale “Jacopo Napoli” di Cava de’ Tirreni, vedrà di scena una parte dei numerosi giovani talenti arrivati da diverse nazioni per la manifestazione curata dal Center of Musical Studies di Washington e che si articola tra masterclass ed esibizioni in alcune delle location più suggestive del nostro territorio.

www.amalfi-festival.org