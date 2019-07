Amalfi Coast Music & Arts Festival, appuntamento a Minori.

Ultimo “Young Artists Recital” in cartellone per la 24esima edizione dell’Amalfi Coast Music & Arts Festival. Per la sezione del festival dedicata alle nuove leve internazionali del pianoforte, mercoledì 24 luglio, nella suggestiva cornice del largo Solaio dè Pastai, a Minori, i riflettori saranno puntati su giovani musicisti arrivati da diverse nazioni (ore 21, ingresso libero).

L’appuntamento, realizzato in collaborazione con il Comune di Minori, vedrà di scena, nell’accogliente borgo costiero che ha già ospitato un altro applaudito recital di questa edizione, i talenti pianistici selezionati tra gli allievi delle masterclass dell’ACM&A festival tenute da professori delle più importanti istituzioni musicali statunitensi ed asiatiche.

L’Amalfi Coast Music & Arts Festival proseguirà con un evento organizzato con la partnership del Ravello Festival, il concerto che vedrà protagonisti due pianisti di fama internazionale quali Jerome Lowenthal e Ursula Oppens, giovedì 25 luglio, alle ore 19.30, nella Sala dei Cavalieri di Villa Rufolo (ingresso libero).

www.amalfi-festival.org