Alice nel Paese delle Meraviglie e Sal Da Vinci chiudono le Notti Azzurre a Cetara.

Con gli ultimi due appuntamenti, si conclude l’intenso cartellone estivo della rassegna “LE NOTTI AZZURRE CETARA, dalle lampare alla colatura di alici”, che ha riscontrato una straordinaria partecipazione, durante gli eventi in programma.

Per la gioia di grandi e piccini, si terrà mercoledì 28 agosto, alle 21,30 in Largo Marina, il gande family show “Alice nel Paese delle Meraviglie”, con la straordinaria partecipazione di Manuel Frattini, noto ballerino, cantante e attore, tra i più rinomati in Italia. Un mondo fantastico si spalancherà agli occhi del pubblico che seguirà Alice, nel suo straordinario viaggio. Scritto e diretto da Gaetano Stella, con le musiche originali di Guido Cataldo, le coreografie saranno a cura del “Professional Ballet” di Pina Testa.

Ai personaggi più noti, si affiancherà l’Incantastorie (Manuel Frattini) che affascinerà la giovane protagonista, con una storia simpaticamente intrigante, dove si scoprirà “un’altra Alice”… una principessa del mare che il suo “Paese delle Meraviglie” l’ha trovato in una magica conca della Costiera Amalfitana. Cetara? Probabilmente sì. Ingresso gratuito.

A chiudere il calendario di agosto degli eventi cetaresi, sarà il tanto atteso concerto di

Sal Da Vinci, che salirà sul palco venerdì 30 agosto, dalle 21,30, in Largo Marina.

Grazie ai suoi successi, con il “50 Suonati Live Tour”, il popolare cantante partenopeo ci farà ripercorrere un viaggio nel tempo, tra ricordi ed emozioni, per quello che si prospetta un gran finale di stagione. Ingresso libero. In virtù della serata, è stato previsto il servizio traghetti Travelmar, in partenza da Salerno alle 20, con rientro all’una.

“Numerose le iniziative che hanno caratterizzato l’estate del nostro piccolo borgo, suscitando emozioni, oltre a un senso di familiarità, per tutti gli ospiti che hanno scelto di soggiornarvi” – racconta Angela Speranza, Assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Cetara. “Dalla poesia, alla musica e all’arte, un tripudio di eventi unici e caratteristici, che hanno puntato a valorizzare la bellezza di Cetara, insieme al fascino dei luoghi più suggestivi”.

La rassegna “LE NOTTI AZZURRE CETARA” proseguirà a dicembre, in occasione della festa della colatura di alici di Cetara.

Nel frattempo, invitiamo a visitare il sito www.cetaraturistica.it, per tutti gli altri appuntamenti previsti presso l’incantevole Torre Vicereale. E, in particolare, gli eventi collaterali alla mostra “Picasso e l’Africa”, in esposizione fino al 15 settembre.