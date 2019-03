Alessandra Amoroso in concerto al Pala Sele di Eboli sabato 23, sold out da mesi.

Arriva domani, sabato 23 marzo, al PalaSele di Eboli il nuovo attesissimo tour di Alessandra Amoroso che già in prevendita ha messo a segno un sold out dopo l’altro, con date raddoppiate e triplicate in diverse città. Sold out da mesi il concerto di domani, a grande richiesta Alessandra Amoroso tornerà infatti al PalaSele sabato 4 maggio (per il secondo appuntamento i biglietti sono ancora disponibili in prevendita).

IL TOUR “10 TOUR” festeggia i 10 anni di carriera dell’artista che è riuscita in un decennio a raggiungere importanti traguardi, con dischi ogni volta multi platino, ed è sempre più amata dal suo numerosissimo pubblico. Proprio per la sua Big Family ha voluto che questo nuovo tour fosse davvero speciale, che potesse arrivare in ogni regione d’Italia dal Nord al Sud, alle Isole per poter andare incontro e cantare con tutti coloro che in questi anni l’hanno accompagnata in questo viaggio, dagli esordi al grandissimo successo. Un lunghissimo abbraccio che da marzo a maggio con 32 date unirà musicalmente 160.000 spettatori in tutto il nostro Paese.

LO SHOW “La costruzione della scaletta è stata un lavoro molto impegnativo – racconta Alessandra – Sono molto legata ad ogni singolo brano, ascolterete quindi più di 20 canzoni da Immobile a Stupida ed Estranei, i brani con i quali ho iniziato e che ormai fanno parte della nostra storia, mia e della mia Big Family. Aspettatevi circa due ore di spettacolo, perché sicuramente non mancheranno i nuovi brani tratti da “10” da La Stessa a Forza e Coraggio, da Dalla tua parte a Trova un modo. Per festeggiare questi 10 anni ho pensato lo spettacolo come un regalo per il mio pubblico, per questo son voluta andare in ogni regione e desidero cantare insieme a loro tutte le canzoni che ci hanno unito. Per fare uno show perfetto ho curato molto la mia voce, che è il mio primo strumento”.

Per il concept del palco l’artista ha lavorato con Sergio Pappalettera che aveva curato anche lo sviluppo grafico della cover e del booklet di “10”. Il palco di “10 TOUR” è l’evoluzione tridimensionale della grafica del nuovo album, con tutti i simboli e gli oggetti che hanno accompagnato il percorso di Alessandra nella vita e nella scena. Un palco pensato come una casa in cui sentirsi bene, in cui gli elementi protagonisti sono una scalinata in plexiglass e una passerella con pavimento in LED, che le permetterà di sentirsi proprio un tutt’uno con il suo pubblico. Sergio Pappalettera ha voluto portare nello show la grande energia di Alessandra, le emozioni e i valori che nella vita la ispirano e che diventano musica. Partendo dai suoi simboli e colori, ha sviluppato un’estetica che facesse emergere la vitalità di Alessandra, la sua parte più giocosa e divertente. Una dinamica in cui anche geometrie solide diventano leggere e vivaci. Sul palco con Alessandra Amoroso la sua band composta da: Davide Aru alla chitarra e direttore musicale, David Pieralisi e Alessandro Magnalesche alle chitarre, Roberto Bassi alle tastiere, Ronny Aglietti al basso, David Pecchioli alla batteria e Luciana Paona e Pamela Scarponi ai cori.

Alessandra Amoroso con il nuovo album “10” ha già conquistato il Disco di Platino in tempo record a poche settimane dall’uscita, dopo aver debuttato direttamente al #1 della classifica FIMI – GFK e raggiunto il Disco d’Oro a una sola settimana dalla release. Nei suoi dieci anni di intensa carriera con 7 album inediti, 1 disco in spagnolo per il Latin America pubblicato in 14 paesi, ha conquistato 31 Dischi di Platino.

INFO UTILI “10 tour” è prodotto da Friends&Partners, le tappe al PalaSele sono a cura di Anni 60 produzioni. Per il ritiro dei biglietti acquistati online il botteghino sarà aperto dalle ore 16.30. I cancelli saranno aperti per l’ingresso generale del pubblico dalle ore 19, lo show avrà inizio alle ore 21. Per il secondo show al PalaSele di Eboli in programma sabato 4 maggio i biglietti sono ancora disponibili in prevendita. Per informazioni: 089 4688156 – www.anni60produzioni.com.