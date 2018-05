Ad Maiori, appuntamento conclusivo sabato 19 con Antonella Stefanucci.

Si chiude sabato 19 maggio con l’incoronazione di Antonella Stefanucci, la settima edizione di “Ad Maiori”, rassegna di TeatrEducazione organizzata dall’Associazione culturale “Atellana”, che dall’11 al 19 maggio ha eletto Maiori patria del teatro in Costa d’Amalfi.

L’attrice, alle 16, incontrerà presso la sala polifunzionale “L’Incontro”i ragazzi dell’I.I.S Vittorio Emanuele II di Napoli, dell’I.S.I.S.S. Ettore Majorana di Santa Maria a Vico, dell’I.I.S. G. Minzoni di Giugliano in Campania, del Liceo Scientifico Statale Gaetano Salvemini di Bari e della Fondazione Luigi Bon di Colugna per parlare di teatro e non solo. Si tratta solo di una parte della moltitudine di giovani che ha dato vita ai 27 spettacoli andati in scena durante i giorni della rassegna. Alle 17, è prevista l’incoronazione dell’attrice, che riceverà dall’organizzazione il premio “Ad Maiori” 2018.

«Siamo arrivati al termine di questa settima edizione di Ad Maiori – dice Costantino Amatruda, presidente dell’Associazione culturale Atellana -. Incontrare ragazzi provenienti da ogni parte d’Italia è sempre un’emozione forte. Poi quando c’è di mezzo il teatro i sentimenti si amplificano ancora di più. Ospitare attrici del calibro di Isa Danieli e di Antonella Stefanucci è un motivo di vanto ed uno stimolo per fare sempre meglio».

«C’è tanto lavoro dietro una rassegna del genere – aggiunge Mario Maglio, direttore artistico ed organizzatore della kermesse -. Ma la soddisfazione per i risultati raggiunti non ha eguali e ripaga di tutti gli sforzi. Maiori in questi giorni è stata la capitale del teatro in Costiera Amalfitana. Speriamo di fare sempre meglio in futuro».