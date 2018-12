A regola d’Arte – La Costituzione al Museo, da martedì 11 al Museo Diocesano a cura del CIF Salerno.

Il CIF (Centro Italiano Femminile) Comunale di Salerno, continua nell’opera di sensibilizzazione e di crescita delle coscienze, con particolare attenzione ai giovani.

A tal proposito l’Associazione si è fatto promotore dell’edizione salernitana della mostra “A regola d’Arte – La Costituzione al Museo”, che sarà inaugurata il prossimo 11 dicembre alle ore 11 presso il Museo Diocesano San Matteo. La Mostra, che vede il coinvolgimento del Liceo Statale “Alfano I” e del Liceo Artistico “Sabatini Menna”, resterà aperta sino all’ 11 febbraio 2019.

L’evento, già organizzato in sedi prestigiose, quali Palazzo Reale a Napoli, il Museo Archeologico Nazionale della Valle del Sarno e la Certosa di San Lorenzo a Padula, è promosso dal Marano Ragazzi Spot Festival, dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, dal Servizio Educativo del Polo Museale della Campania.

Alla manifestazione parteciperanno: Don Luigi Aversa, Direttore del Museo Diocesano, Michele del Gaudio, Magistrato, Rosario D’Uonno, Coordinatore USR Campania del Marano Ragazzi Spot Festival, Gennaro D’Antò, del Servizio Educativo del Polo Museale della Campania, Anna Teresa Arnone, Presidente del CIF Comunale di Salerno, Elisabetta Barone, Dirigente Scolastica del Liceo “Alfano I”, Ester Andreola, Dirigente Scolastico del Liceo Artistico “Sabatini-Menna” ed Emilia Alfinito, Consigliera di presidenza del CIF Comunale di Salerno.

L’iniziativa è stata ideata e progettata per celebrare il 70° anniversario della Costituzione, approvata il 22 dicembre 1947 ed è entrata in vigore il 1 gennaio 1948. Gli studenti, infatti, hanno scelto alcune opere d’arte nel Museo come spunto di riflessione per la realizzazione di pannelli didattici che faranno parte della Mostra.

I giovani saranno i cittadini del domani, protagonisti del mondo ed è estremamente importante formarli, sollecitando la loro curiosità, nel percorso verso l’informazione e conoscenza della Carta dei valori fondanti la Repubblica Italiana.