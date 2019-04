A Paestum casting per web serie, corti, docu-fiction e spettacoli teatrali venerdì 26.

Venerdì 26 Aprile 2019 presso l’Hotel Clorinda a Paestum, dalle 9 alle 13, l’Associazione Cinematografica del Cilento terrà i casting per la realizzazione di una web serie, una docu-fiction, due cortometraggi e spettacoli teatrali.

Per i progetti filmici si cercano attori, attrici e comparse di età compresa tra i 14 e 60 anni. Le riprese saranno effettuate in Giugno e Settembre 2019 a Paestum e in altri paesi del Cilento, Salerno e Battipaglia.

Per gli spettacoli teatrali da rappresentarsi tra fine 2019 e inizio 2021 saranno selezionati attori e attrici di età compresa tra i 18 e i 50 anni anche senza esperienza nella recitazione. Le prove teatrali si terranno tra Battipaglia e Pontecagnano (SA), non è prevista remunerazione ma garantito un percorso di formazione gratuito.

Per tutte le altre informazioni contattare il responsabile casting alla mail: zedproduzioni@gmail.com oppure con un messaggio su messenger a Gerardo Falce. Tutti i candidati dovranno presentarsi muniti di fotocopia di un documento d’identità e del codice fiscale.