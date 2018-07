A Nocera Inferiore arrivano i fantasmi: 28 e 29 luglio l’evento al Castello per salvare gli affreschi.

Il 28 e 29 luglio nella splendida cornice del Castello del Parco Fienga di Nocera Inferiore torna l’evento “Fantasmi al Castello” organizzato dall’Associazione “Ridiamo Vita al Castello” con il patrocinio della Città di Nocera Inferiore e della Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana (Fondazione Carisal). I ragazzi dell’associazione porteranno i partecipanti all’interno del Castello e del parco, mettendo in scena vicende e personaggi storici. Un’occasione per promuovere anche il crowdfunding lanciato sulla piattaforma Ulule per raccogliere i fondi necessari a contribuire al restauro del complesso monumentale, simbolo di Nocera Inferiore.

Salvaguardare il Castello del Parco Fienga di Nocera Inferiore (Campania), le sue antiche strutture, la torre Sveva e gli affreschi normanni: è questa la sfida dei giovani dell’Associazione “Ridiamo Vita al Castello”, che con il progetto “Salviamo il Castello” intende raccogliere i fondi necessari a contribuire al restauro del complesso archeologico, simbolo di tutto il territorio nocerino.

Nata 4 anni fa dalla volontà di un gruppo di giovani cittadini, l’Associazione ritiene che i “ruderi”, con il loro carico di contenuti storici e culturali, vadano vissuti ed interpretati, in modo che possano svolgere un ruolo attivo nella società. Il Castello del Parco versa da anni in stato di abbandono e degrado e ora necessita di urgenti interventi di recupero storico-architettonico: per portare avanti il progetto a livello non soltanto locale ma anche nazionale, l’associazione ha scelto di affidarsi al web, lanciando una campagna su Ulule, la principale piattaforma di crowdfunding reward-based in Europa.

Per promuovere la raccolta fondi, l’Associazione “Ridiamo Vita al Castello” con il patrocinio della Città di Nocera Inferiore e della Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana (Fondazione Carisal) organizza nei giorni 28 e 29 luglio la terza edizione della manifestazione di Teatro itinerante “Fantasmi al Castello” che porterà i partecipanti all’interno del Castello e del parco, mettendo in scena vicende e personaggi storici.

“Il Castello del Parco è in grave pericolo e necessita di urgenti interventi di recupero storico-architettonico senza i quali il patrimonio esistente è destinato a disintegrarsi, disperdendo definitivamente la memoria storica della nostra comunità”, spiega Verdiana Tolino, Presidente dell’Associazione “Ridiamo Vita al Castello”.

I fondi che saranno raccolti entro il 6 agosto su Ulule saranno destinati alla parte più fragile e antica del Castello del Parco e contribuiranno al restauro degli affreschi medievali di fine XI secolo, ubicati sotto la torre mastio del Castello del Parco, già parte di un’antichissima chiesa e raffiguranti tre santi apostoli (Pietro, Andrea e Giovanni): a causa degli agenti atmosferici e dell’incuria, hanno perso colore, intonaco e trama pittorica, quasi non più riconoscibile.

“Amiamo il nostro territorio, a muoverci è un forte senso di appartenenza, identificazione e rispetto per la storia della nostra terra”, sottolinea Verdiana Tolinoe. “Senza conoscenza non c’è tutela e valorizzazione. Per questo ci impegniamo ad assicurare nei weekend l’apertura straordinaria del bene, con visite guidate ed eventi, per permettere a tutti gli interessati di scoprire da vicino il complesso Castello del Parco e il territorio circostante”.