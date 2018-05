A Bordo Campo, l’incontro di Pontecagnano sulla bontà delle pratiche sportive.

“A Bordo Campo”, è questo il nome dell’ultima iniziativa targata “Pontecagnano Academy”, curata dal Dott. Rita Tucci, Psicologa Psicoterapeuta sistemico relazionale. Il progetto mira a ricordare che fare pratica sportiva non è solo un esercizio fisico, bensì esso comporta una funzione sociale, come fonte di aggregazione e di appartenenza sia per i ragazzi che per le famiglie. Per questo motivo c’è bisogno di prendersi cura del giovane atleta a 360°, assicurandosi il suo benessere psicologico, relazionale ed emotivo.

<<L’incontro dello scorso pomeriggio, tenutosi al parco archeologico di Pontecagnano, è stato davvero molto interessante. Confrontarsi tutti insieme è stata una esperienza formativa e di grande valore educativo. – spiega la Dottoressa Tucci – Si è trattato di una tavola rotonda intorno alla quale lo staff dei mister e quello dirigenziale ha discusso di temi trasversali al gioco del calcio, temi psicologici ed educativi che fanno da scenario all’esperienza tecnica che i bambini e i ragazzi sono invitati a fare durante le partite e gli allenamenti. Al centro della discussione abbiamo messo il concetto di relazione educativa in un ambiente agonistico. Ho invitato lo staff a parlarne insieme, coinvolgendo anche i ragazzi e i loro genitori. Ne è venuta fuori una discussione ampia, sono state affrontate le declinazioni dei diversi life skill emotivi, cognitivi e relazionali con cui i ragazzi sono impegnati nella costruzione del loro progetto evolutivo.>>

Per questo primo incontro sono state messe quattro parole sulla “tavola rotonda”: Relazione declinata nel concetto di aver cura, il Tempo come la scansione delle azioni, le Competenze osservate come la capacità di riconoscere e differenziare le caratteristiche individuali, infine le tecniche intese come l’uso progettato di strumenti e strategie di apprendimento. Il clima attento e disponibile ha dato vita ad un evento di formazione e ad una intensa esperienza relazionale che si prospetta florida e di lunga veduta.