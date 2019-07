Si alza il sipario sulla XI edizione di Salerno Danza d’aMare. L’ evento tersicoreo diretto da Carmine Landi, tra i più importanti del sud Italia, ha avuto inizio questo pomeriggio presso il Mediterranea Hotel di Salerno. Nel corso della cerimonia inaugurale è intervenuto il danzatore Massimo Perugini (direttore artistico M.A.S Milano) che in merito alle lezioni che terrà per gli allievi del Campus ha dichiarato ‹‹Mi aspetto molta energia all’ interno delle classi da parte degli allievi. Vorrei trasmettere loro la passione e l’amore che io provo per questo lavoro, la semplicità e l’approccio mentale che bisogna avere per arrivare a fare questo mestiere. Eventi come quello di Salerno Danza d’ aMare possono arricchire, perché gli allievi hanno modo di confrontarsi con persone che hanno esperienze diverse. Tutto questo in base alla capacità di attenzione e alle motivazioni che hanno i ragazzi››.

Non sono mancati anche i saluti del direttore artistico Carmine Landi ‹‹Grazie a tutti voi: allievi, danzatori e insegnanti, a chi con grande entusiasmo ogni anno partecipa a questa speciale settimana all’ insegna della danza, ma anche a chi quest’ anno vivrà la sua prima esperienza con il nostro campus. Auguro a tutti voi buona danza››

Saranno oltre 200 i giovani danzatori provenienti da tutta Italia che parteciperanno a stage, workshop e audizioni tenute da maestri di chiara fama.

Un cast di grandi nomi della danza che si amplia di anno in anno: Alessandra Celentano maestra del talent TV “AMICI di Maria De Filippi”, Alexandre Stepkine già Maître de Ballet del Teatro dell’Opera di Roma, Little Phil ballerino e coreografo di Justin Timberlake, André De La Roche ballerino al fianco di Heater Parisi e poi coreografo in tanti programmi TV, Mia Molinari già prima ballerina in “Fantastico” e tanti programmi TV di successo, Cristina Amodio è guest teacher in varie compagnie italiane ed europee, Kristina Grigorova già prima ballerina nei maggiori teatri italiani, Christophe Ferrari ha danzato al fianco di Rudolf Nureyev e Paolo Bartoluzzi in numerose tournée in Europa, Michele Barile ballerino professionista del talent TV “Amici di Maria De Filippi”e danzatore del Ballet Preljocaj – Pavillon Noir (France), Oliviero Bifulco già ballerino dell’Opéra National de Bordeaux, è stato uno degli allievi di punta di “AMICI di Maria De Filippi” 2017, Virginia Tomarchio è ballerina dello spettacolo “Flying Bach” Tournée Europea e sud America, ballerina ospite in Kiel Opera House (Germany), ballerina professionista del talent TV “Amici di Maria De Filippi”, Amilcar già primo ballerino Bavarian State Ballet, Les Ballettes De Monte-Carlo, Zurich Ballet e The Hamburg Ballet. Per diversi anni ballerino professionista del programma TV “AMICI di Maria De Filippi”, Massimo Perugini direttore artistico al M.A.S di Milano, Marisa Ragazzo è una delle coreografe più rappresentative della danza urbana italiana, Gianni Wers ballerino nelle trasmissioni “L’anno che verrà” condotto da Amadeus RAI1, “Tale e quale show” condotto da Carlo Conti RAI1, “Festival di Sanremo”, Paolo Aloise già ballerino nei programmi TV “Fantastico 97” RAI1, “Domenica In” RAI1 sotto la direzione artistica di Luca Tommasini, Nino Amura assistente coreografo di Bill Goodson nel talent ad “Amici 17”, Angelo Egarese coreografo della Compagnia Kinesis Danza, Alessia Landi ballerina nei programmi TV “La sai l’ultima ?” Canale5, “The Voice of Italy” RAI2, “Dedicato a MINACELENTANO” RAI 1.

Il programma didattico prevedrà inoltre moltissimi workshop e lezioni di aggiornamento al quale potranno prendere parte non solo gli allievi ma anche insegnanti di danza e coreografi.

Partners dell’evento: Micro&Mega fotografie – Pisa, DADA marketing e comunicazione – Salerno

Media partner: Radio Bussola 24 diretta da Teodoro Maffia