100cene per Emergency, tappa a Salerno il 4 aprile.

Le #100cene, il progetto di #foodraising più diffuso sul territorio italiano, giunge alla quinta edizione e si consolida come appuntamento di riferimento per gli appassionati di cibo e di giuste cause.

L’iniziativa, che attraversa tutte le regioni d’Italia, vede coinvolti cuochi, ristoratori, volontari, appassionati di cucina e di EMERGENCY. Durante i mesi di marzo e aprile, infatti, i ristoratori coinvolti devolveranno una quota fissa del loro incasso ad EMERGENCY, coniugando il piacere della buona tavola con la possibilità di sostenere il Programma Italia, un intervento nato nel 2006 per rendere concreto il diritto alla cura per tutti, anche nel nostro Paese.

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti, dice la Costituzione italiana. Eppure, nella pratica, questo diritto è spesso disatteso: migranti, stranieri e sempre più italiani si trovano in condizioni vulnerabili e non hanno accesso alle cure.

Durante l’ultima edizione dell’iniziativa sono state realizzate 140 cene e raccolti più di centomila euro destinati al Programma Italia.

Oltre a mangiare bene, bere bene e sostenere EMERGENCY, la partecipazione alle cene darà anche la possibilità di incontrare lo staff dell’associazione e scoprire da vicino il lavoro che svolge.

Anche quest’anno il Gruppo territoriale salernitano, attivo in Città da poco più di due anni, aderisce all’iniziativa e organizza un’apericena, dove gli ingredienti principali saranno il piacere di stare insieme e di condividere un momento di pace e solidarietà. L’appuntamento è per mercoledì 4 aprile alle 18 presso la Cantina Rebelde, locale situato in via Madonna di Fatima, 12, a Salerno, già noto ai più per la sua vicinanza alle cause umanitarie, oltre che per la bontà dei suoi piatti. Ciascuna consumazione avrà un costo di 10 euro e prevedrà una bevanda a scelta e l’accesso al buffet; 5 euro per ciascuna consumazione saranno destinati al Programma Italia di EMERGENCY.

All’evento saranno presenti i volontari del Gruppo di Salerno, il Coordinatore dei volontari campani, Peppino Fiordelisi e Crescenzo Caiazza, infermiere al Poliambulatorio EMERGENCY di Ponticelli (NA).

L’elenco completo delle cene disponibili in tutta Italia è in continuo aggiornamento sul sito di EMERGENCY all’indirizzo: https://eventi.emergency.it/100-cene-2018/