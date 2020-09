XI Forum della Borsa della Ricerca: imprese e università insieme per l’innovazione da mercoledì 23 a venerdì 25 all’Università di Salerno

Dal 23 al 25 settembre si terrà l’XI Forum della Borsa della Ricerca, l’iniziativa realizzata dalla Fondazione Emblema, in collaborazione con l’Università di Salerno e la Regione Campania per far dialogare le imprese innovative e il mondo della ricerca universitaria. La Borsa è incentrata su un modello concreto di appuntamenti one to one: nelle settimane precedenti l’evento, tutte le realtà presenti possono consultare le schede dei partecipanti e calendarizzare un incontro individuale. Con questo format, Emblema punta a eliminare qualsiasi intermediazione e a favorire il contatto diretto tra innovatori e ricercatori.

Inoltre, per garantire la continuità alla Borsa della Ricerca, che è considerato un evento unico nel panorama nazionale, è stata sviluppata una piattaforma ad hoc che consentirà ai partecipanti di realizzare sia gli appuntamenti che i pitch interamente online, mentre convegni e workshop saranno trasmessi in streaming dal Campus dell’Università di Salerno di Fisciano.

Tra le aziende sono attesi i rappresentanti di realtà come 3M, Amadori, Angelini, Automobili Lamborghini, Barilla, Bracco, Electrolux, Ferrovie dello Stato, Fincantieri, Huawei, Lavazza, Leonardo, Luxottica, Pfizer, Roche e STMicroelectronics. Tanti anche gli investitori, tra cui Cassa Depositi e Prestiti Venture, SellaLab, Cariplo Factory, Dpixel, Vertis e Digital Magics.

Le università che interverranno con oltre 100 spin off e gruppi di ricerca provenienti da 27 Atenei di 12 Regioni, tra cui: Ancona, Bari, Catania, Firenze, Milano, Napoli, Pisa, Roma, Salerno, Torino, Verona.

XI FORUM: IL PROGRAMMA

Il programma del Forum inizia il 23 settembre, dalle ore 15.00, con la sessione plenaria sul tema “Innovazione 2030: come i nuovi trend stanno cambiando le regole del gioco”.

Il 24 settembre, dalle ore 9:30, sarà la volta degli appuntamenti one to one con oltre 800 incontri già calendarizzati.

Il 25 settembre, dalle ore 9.00, spin off e startup presenti potranno tenere un pitch, una presentazione di 3 minuti della loro idea di impresa, davanti alla platea di aziende e investitori.

La sessione plenaria sarà trasmessa in diretta su Facebook e YouTube di Fondazione Emblema e visibile ai seguenti link:

Facebook: https://www.facebook.com/fondazioneemblema/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCWZfrcVmxrsZloMidLkJIIw