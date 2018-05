Visita all’Università di Salerno della Federazione Italiana Giuoco Handball.

Venerdì mattina la Federazione Italiana Giuoco Handball, rappresentata dal Responsabile Squadre Nazionali dott. Silvano Seca, ha visitato le strutture sportive universitarie dell’Ateneo, al fine di valutare future opportunità di collaborazione congiunta nell’organizzazione di manifestazioni sportive nazionali.

Il dott. Seca ha dichiarato: “E’ la mia prima volta al campus universitario di Salerno e ne sono rimasto positivamente colpito. La Federazione è interessata ad instaurare un rapporto attivo e fattivo con l’Università, sia perché la tradizione salernitana della pallamano è molto forte e sia perché le strutture e i servizi che questo Ateneo dedica allo sport si prestano bene alla causa. Stiamo valutando la possibilità di organizzare in collaborazione con Unisa alcune manifestazioni internazionali che coinvolgano la nazionali italiane”.

Il rettore Tommasetti ha aggiunto: “Il sesto scudetto che la pallamano femminile salernitana proprio nella serata ieri è riuscita ad aggiudicarsi, unitamente alla promozione in A2 della pallamano maschile, sono l’emblema del consolidamento di Salerno come punto di riferimento nazionale per lo sport della pallamano. La collaborazione con la Federazione Italiana Pallamano intende proprio offrire alle atlete e agli atleti di questo bellissimo sport la possibilità di usufruire delle nostre strutture, nonché dell’offerta didattica sportiva dedicata. Lo sport è uno dei fattori positivi della crescita del nostro territorio”.