In riferimento alle notizie apparse in queste ore su alcune testate giornalistiche, si precisa che il Campus di Baronissi, sede del Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria “Scuola Medica Salernitana”, non essendo stato mai interessato da provvedimenti di chiusura, resta aperto per le quotidiane attività di didattica e ricerca.

