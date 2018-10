Universiadi, rinviato incontro con Adisurc.

Si comunica che l’incontro in programma per giovedì 25 ottobre, alle ore 10.30, presso la sala polifunzionale delle residenze universitarie del campus di Fisciano, tra il Commissario Straordinario dell’ARU 2019, ing. Gianluca Basile, e l’Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Campania, rappresentata dal Presidente, prof. avv. Domenico Apicella, per la firma del protocollo d’intesa per l’erogazione del servizio abitativo e del servizio di ristorazione presso le strutture dell’Adisurc in Fisciano e Baronissi in occasione della XXX UNIVERSIADE E’ STATO ANNULLATO E RINVIATO A DATA DA DESTINARSI, come comunicato al Presidente Adisurc, prof. Domenico Apicella, dal Commissario Straordinario per la realizzazione dell’Universiade 2019: “a causa di inderogabili e sopraggiunti impegni che mi vedono obbligato a presenziare al concomitante incontro previsto per domani in occasione della visita del Ministro per il Sud, Barbara Lezzi”.

Il presidente Apicella conferma “tutti gli impegni dell’Adisurc, nel comune obiettivo di offrire la migliore accoglienza ai giovani atleti provenienti da tutto il mondo, ospiti della cittadella universitaria di Salerno”.