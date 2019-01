UniSaOrienta, presentazione della 15a edizione mercoledì 30 alla Soprintendenza.

Mercoledì 30 gennaio, alle ore 11.00 presso la sede della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino, sarà presentata agli organi di stampa e al territorio, la 15esima edizione di UNISAOrienta, la manifestazione annuale che l’Ateneo dedica all’orientamento in ingresso e all’accoglienza delle future matricole. L’evento, che quest’anno si terrà dal 4 al 15 febbraio al campus di Fisciano, è promosso dal Centro di Ateneo per l’Orientamento ed il Tutorato (CAOT), con l’obiettivo di avvicinare gli studenti alla realtà universitaria e di offrire loro utili strumenti per una scelta consapevole del futuro percorso di studio. Prenderanno parte alla conferenza stampa: il Magnifico Rettore Aurelio Tommasetti e il Delegato all’Orientamento di Ateneo Rosalba Normando.

Nel corso dell’incontro saranno presentati il programma ufficiale dell’intera manifestazione e gli ospiti “testimonial” che incontreranno gli studenti di UNISAOrienta 2019.

L’appuntamento è presso la sede della Soprintendenza, Palazzo Ruggi D’Aragona in via Tasso 46, Salerno. Per gli organi di stampa sarà possibile effettuare le interviste già in occasione della conferenza “Le monete di Elea/Velia” delle ore 10.30 nella stessa sede.