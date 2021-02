UnisaOrienta 2021, oggi l’ultima sessione dell’evento di Orientamento e Presentazione dell’Università di Salerno.

“Ho studiato all’Università di Salerno che nel tempo, con gli anni, si è profondamente trasformata. Oggi è un ateneo campus degno dei campus mondiali e con un corpo docente eccellente, che lo qualifica tra i migliori atenei del nostro Paese. Durante il mio percorso ho cambiato anche ambito di studio e di lavoro. Questo testimonia che è sempre molto importante avere uno sguardo aperto e ampio verso le prospettive che si palesano nel corso della vita. È continuamente necessario investire su se stessi“.

Così Alberto Matassino, attuale Direttore generale Corporate RAI ed ex allievo dell’Università di Salerno, ha raccontato di sé durante UnisaOrienta 2021, l’evento di orientamento e presentazione dell’Università di Salerno, promosso ogni anno dal Centro di Ateneo per l’Orientamento ed il Tutorato.

UnisaOrienta 2021 si conclude questo pomeriggio con la Sessione di Benvenuto alle Scuole, che prenderà il via come sempre alle ore 15.00.

Il format dell’evento, quest’anno organizzato per la prima volta in modalità digitale, accoglie la partecipazione dei Direttori dei 17 Dipartimenti dell’Ateneo che, in dialogo con gli studenti delle scuole collegate, presentano l’offerta formativa e le opportunità di studio e di ricerca messe a disposizione da UNISA.

La scaletta dell’evento vede ogni giornata essere inaugurata da un incontro iniziale e di Benvenuto alle Scuole (oltre 1000 studenti in collegamento ogni giorno da circa 120 Istituti Scolastici Superiori dell’area del Mezzogiorno). In questa sessione l’Università di Salerno presenta i campus di Fisciano e Baronissi, i servizi e le strutture dedicati alle “future matricole”.

A seguire, dalle ore 16.00, prende il via il Salone virtuale dell’Orientamento, con le sessioni puramente informative curate dai Delegati all’Orientamento dei Dipartimenti UNISA e utili ad illustrare, nello specifico, i corsi di studio dell’offerta formativa dell’Ateneo per l’anno accademico 2021/22. Nel corso delle due ore i docenti dell’Ateneo dialogano con gli studenti delle Scuole collegate attraverso la chat dell’evento, per rispondere a tutte le domande e le curiosità sui programmi di studio offerti dall’Università di Salerno.

Hanno finora aperto le Plenarie della Settimana di Orientamento di Ateneo: il Magnifico Rettore Vincenzo Loia, la Delegata di Ateneo all’Orientamento Ornella Malandrino, il Direttore generale Corporate RAI Alberto Matassino, il Prorettore Mario Vento e i Direttori e i docenti dei Dipartimenti di: Scienze Aziendali – Management & Innovation Systems (DISAMIS); Scienze Economiche e Statistiche (DISES); Scienze Politiche e della Comunicazione (DISPC); Studi Politici e Sociali (DISPS); Matematica (DIPMAT); Fisica (DF); Ingegneria Civile (DICIV); Ingegneria Industriale (DIIN); Ingegneria dell’Informazione ed Elettrica e Matematica Applicata (DIEM) e, ancora, i Dipartimenti di Studi Umanistici (DIPSUM); Scienze Umane Filosofiche e della Formazione (DISUFF); Scienze del Patrimonio Culturale (DISPAC) e Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza).

Questo pomeriggio, dalle ore 15.00, l’ultima sessione di UnisaOrienta 2021 apre con il saluto del Prorettore Maurizio Sibilio e prosegue con la scaletta dell’evento, lasciando spazio alle domande e alle curiosità dei numerosi studenti collegati a distanza per seguire i seminari dei restanti quattro Dipartimenti dell’Ateneo: il Dipartimento di Medicina, Chirurgia, Odontoiatria “Scuola Medica Salernitana” (DIPMED); il Dipartimento di Farmacia (DIFARMA); il Dipartimento di Chimica e Biologia (DCB) e il Dipartimento di Informatica (DI).

Ai link seguenti è possibile rivedere le dirette integrali di questi giorni:

– giorno 1

– giorno 2

– giorno 3