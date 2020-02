Sottoscritto l’accordo di cooperazione tra Università di Salerno e Malta Enterprise.

È stato sottoscritto in Ateneo l’accordo di cooperazione tra l’Università di Salerno e Malta Enterprise, agenzia per lo sviluppo economico del governo di Malta. L’accordo, dal titolo Economia del Mediterraneo, ha lo scopo di promuovere nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo, la nascita di un Incubatore di Imprese quale polo di riferimento per il trasferimento tecnologico e l’attrazione di nuovi investimenti nell’area del Mediterraneo.

A siglare l’accordo il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Salerno prof. Vincenzo Loia e il CEO di Malta Enterprise dr. Kurt Farrugia. A seguito della firma, il dr. Farrugia ha dichiarato: “È parte della nostra strategia attirare nuove startup e spin-off. È un onore lavorare con l’Università di Salerno perché abbiamo degli obiettivi comuni da promuovere nel bacino del Mediterraneo, a partire dalla creazione di nuove opportunità per i giovani. Malta, strategicamente al centro del Mediterraneo, si configura così come un ponte tra l’Europa e l’Africa”.

Il Rettore Loia ha sottolineato come questo accordo si inserisca nell’ambito delle strategie dell’Ateneo per l’Internazionalizzazione. “L’importanza di questa intesa è espressa dalla possibilità di creare un incubatore cui l’Università di Salerno contribuirà con il proprio know-how in un paese strategicamente rilevante per tutta l’area del Mediterraneo. Sono fiducioso nel ritenere che si tratti di un primo momento di collaborazione tra Unisa e il governo di Malta”.

Questo accordo prende avvio già dalla visita della delegazione dell’Ateneo a Malta tenutasi lo scorso dicembre e seguirà con la presentazione e inaugurazione dell’Incubatore che avverrà nei prossimi mesi.