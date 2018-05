RobotCup@School 2018, martedì 15 all’Università di Salerno.

Martedì 15 maggio 2018, alle ore 15.00, presso l’Aula Magna “Vincenzo Buonocore” dell’Università di Salerno, si terrà l’evento conclusivo della RobotCup@School 2018, la competizione di programmazione di robot umanoidi rivolta agli studenti delle scuole superiori del territorio ed organizzata dal Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione ed Elettrica e Matematica Applicata (DIEM) dell’Università degli Studi di Salerno.

La RobotCup@School 2018 rappresenta un modo innovativo ed efficace per fornire agli studenti delle scuole superiori gli strumenti per affrontare con una maggiore consapevolezza la scelta del corso di studi universitario, indubbiamente una delle scelte più importanti della vita di ogni studente. A tal fine, attraverso tale iniziativa il Dipartimento diretto dal prof. Mario Vento ha permesso a circa 400 studenti delle classi IV e V di 26 scuole superiori del territorio un’esperienza concreta di cosa significhi studiare e “fare” Ingegneria Informatica.

I giovani allievi, organizzati in squadre, si sono messi alla prova nella realizzazione di software per il robot umanoide Pepper in modo da renderlo in grado di interagire verbalmente e fisicamente con le persone e con gli oggetti circostanti tramite algoritmi di riconoscimento del volto o delle parole pronunciate.

Per lo sviluppo del progetto gli studenti hanno lavorato nei laboratori del DIEM su un arco temporale di oltre sei mesi, guidati dai loro docenti e supportati da ricercatori e tecnici dell’ateneo acquisendo in tal modo conoscenze di base sulla programmazione e sulla robotica, ma soprattutto competenze pratiche nell’applicazione delle suddette conoscenze per la realizzazione di sistemi funzionanti.

Durante l’evento del 15 maggio i progetti sviluppati dagli studenti saranno dimostrati dal vivo di fronte ad una platea di oltre 500 persone; una giuria li valuterà dal punto di vista tecnico, dell’interattività e dell’originalità decretandone i vincitori.