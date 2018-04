Ombre, inaugurazione della scultura di Lucio Perone al Campus di Fisciano mercoledì 18.

Mercoledì 18 aprile all’Università di Salerno la presentazione della scultura Ombre realizzata dall ‘artista Lucio Perone per la piazza del Sapere del Campus di Fisciano.

Lucio Perone, l’artista che vive e lavora a Rotondi e noto per le sue ironiche e surreali sculture pop, ha creato Ombre, una “meridiana d’autore” a forma di una gigantesca matita colorata, sostenuta da un omino, che “cattura” la luce e la proietta sulle ore segnate sul pavimento della Piazza del Sapere. La “matita e gli omini” appartengono al vocabolario visivo dell’artista, fatto di oggetti quotidiani di grandi dimensioni con cui crea accostamenti insoliti e spiazzanti.

Ombre (2018) è una scultura in acciaio, vetroresina e vernice industriale (1000 x 250 x 250 cm) che l’artista ha donato all’Ateneo salernitano nell’ambito del progetto “Art on Campus. OverAll”, promosso dall’Università di Salerno e curato dalla prof.ssa Maria Passaro (docente di storia dell’arte contemporanea del DISPAC e responsabile scientifico per la catalogazione, conservazione, tutela e valorizzazione del patrimonio artistico dell’Ateneo).

Al termine della conferenza l’evento proseguirà con l’inaugurazione dell’opera.

Intervengono: