Fascination of Plants Day 2019 @UNISA mercoledì 15.

Mercoledì 15 maggio, al campus di Fisciano, si terrà l’evento “Fascination of Plants Day”, la “Giornata internazionale del fascino delle piante” che ogni anno, a maggio, è promossa dalla European Plant Science Organization (EPSO) con lo scopo di avvicinare quante più persone possibili all’affascinante mondo delle piante e far conoscere l’importanza della ricerca in questo settore. In tutta Italia laboratori universitari, Orti Botanici, Enti di ricerca, musei e scuole aprono le porte al grande pubblico per far conoscere le piante in tutti i loro paesi.

L’Università di Salerno ospiterà l’edizione 2019 della manifestazione, in programma dalle ore 9:30 alle 17:00 presso il Campus di Fisciano (edifici F – F1 – F2).

Nella giornata sono previste numerose attività pratico-divulgative rivolte agli studenti di tutti gli ordini e grado per avvicinarli direttamente al mondo delle piante, in tutte le loro sfaccettature, dalle ricerche di base a quelle applicative, in settori diversi (architettura, ingegneria, agraria, farmacoterapia, scienze umanistiche e altri).