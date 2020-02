Coronavirus, Università monitora la situazione e valuta misure da adottare.

L’Università degli Studi di Salerno sta seguendo con la massima attenzione l’evolversi della situazione relativa alla diffusione del Coronavirus Covid 19 in Italia. Sono già in atto una serie di incontri tecnici per la ulteriore messa a punto delle misure idonee alla sicurezza e alla salute della comunità accademica. L’Ateneo è pronto ad adottare qualsiasi altra iniziativa di concerto con le Autorità di governo locali, regionali e nazionali.

Stamattina è convocato – come scrive il quotidiano “Le Cronache” – un tavolo tecnico per valutare i provvedimenti necessari. Tre le ipotesi in campo: la sospensione delle lezioni, il monitoraggio degli studenti e dell’intero corpo docente e amministrativo, e anche quella più drastica della chiusura dell’Università o. Tra le altre misure anche l’utilizzo di stoviglie usa e getta per bar e mensa universitaria.