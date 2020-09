biblioUNISA4dev, incontro sullo sviluppo sostenibile a cura dell’Osservatorio Giovani UniSa.

Venerdì 25 settembre a partire dalle 10:30 si terrà, sulla piattaforma Jitsi, il seminario “#biblioUNISA4dev” dedicato al tema dello sviluppo sostenibile. L’evento, organizzato dall’Osservatorio Giovani Unisa in collaborazione con il Centro di Documentazione Europea dell’Università di Salerno, si inserisce nell’ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile e sarà un momento di confronto tra il mondo universitario e la comunità, durante il quale saranno illustrate anche le attività e le iniziative messe in atto dal Centro Bibliotecario di Ateneo sul tema.

L’Osservatorio Giovani Unisa parteciperà con due interventi: un’introduzione ai temi della sostenibilità e all’interesse crescente che le nuove generazioni hanno dimostrato nei confronti delle tematiche Green; un confronto internazionale con l’intervento di giovani colombiani sul tema della sostenibilità vista anche in relazione alla situazione emergenziale da Covid19.

In particolare interverranno:

Stefania Leone– Responsabile Scientifico Osservatorio Giovani Unisa

Lo sviluppo sostenibile che passa per le nuove generazioni: giovani come destinatari e come risorse

Andrea Orio, Cristian Gomez, Juan Jacobo Jurado

Jovenes, desigualdad y desarrollo sostenible. Una comparacion italo-colombiana en tiempos de Covid-19

Per tutte le informazioni indichiamo di seguito il link alla news sul nostro portale istituzionale e la locandina in allegato:

https://www.giovani.unisa.it/news/index/idStructure/2405/id/25400