Sono aperte le iscrizioni al corso di laurea triennale in Agraria “Gestione e valorizzazione delle risorse agrarie e delle aree protette” presso l’Università degli Studi di Salerno.

Per quest’anno l’accesso è libero. Le iscrizioni si chiuderanno il 9 ottobre.

E’ possibile immatricolarsi online, attraverso l’area utente ESSE3, seguendo la guida alle immatricolazioni ( https://web.unisa.it/didattica/immatricolazioni )

Un percorso di Laurea che ruota intorno a tre parole chiave: agricoltura, sostenibilità e innovazione. Il Corso fornisce un accesso diretto al mondo del lavoro. Si scopriranno la complessità e l’innovazione delle aziende agricole e agroalimentari, per le quali è necessario gestire filiere, occuparsi del controllo e delle certificazioni.

Il Corso fornisce una conoscenza scientifica multidisciplinare e prepara alla professione di Tecnico agronomo. Si acquisiranno competenze nelle agrotecniche innovative, nel miglioramento e nella valorizzazione delle produzioni agricole della qualità dei prodotti agroalimentari, oltre alla preparazione specialistica per la difesa delle piante, conservazione della biodiversità, gestione del verde pubblico e privato e delle aree protette, bioeconomia anche utilizzando le tecniche dell’agricoltura digitale. Il tutto accompagnato da esercitazioni in campo e in laboratorio

Il laureato in Scienze e Tecnologie Agrarie potrà svolgere le seguenti attività, oltre alla professione autonoma dopo l’abilitazione e l’iscrizione all’Albo dei Dottori Agronomi e Forestali sez. junior:

• Supporto e assistenza tecnica in agricoltura presso aziende ed Enti pubblici e privati; • Gestione di filiere agricole;

• Controllo e certificazione nel settore agrario;

• Supporto alla progettazione e gestione delle Aree Protette.