Dialoghi sulla Politica della Coesione, giovedì 17 a Palazzo di Città a cura di AICCRE.

Si svolgerà domani 17 MAGGIO a Salerno, presso Palazzo di Città, Sala del Gonfalone In Via Roma, l’VIII appuntamento italiano dei Dialogues on Cohesion policy, progetto finanziato dalla Commissione europea e realizzato dall’AICCRE.

Tra i relatori: Vincenzo NAPOLI, Sindaco di Salerno; Carla REY, Segretario generale dell’AICCRE; Francesco ALFIERI, Consigliere del Presidente della Campania delegato all’Agricoltura; Filippo DIASCO, Dirigente delle Politiche Agricole, alimentari e Forestali della Regione Campania; Chiara MARCIANI, Assessore Regionale alle Pari Opportunità e Formazione; Rosa D’AMELLO, Presidente del Consiglio Regionale della Campania; Oreste CIASULLO, Segretario Regionale Federazione AICCRE Campania Vincenzo GERMANO, Presidente AICCRE CAMPANIA.

L’obiettivo dell’evento è quello di evidenziare il buon uso dei Fondi strutturali dell’Unione europea nel nostro Paese, in questo caso in Campania, e come essi siano fondamentali per lo sviluppo dei nostri territori ed il miglioramento della qualità della vita dei nostri cittadini. Nel corso della giornata, infatti, saranno presentati, tra gli altri: i Fondi europei in Ambito Scolastico, quelli utilizzati nel settore delle Politiche Agrarie e Forestali; le buone Pratiche realizzate nella Città di Salerno e gli Accordi Territoriali di Genere nella Regione Campania. Sarà svolto anche un dibattito sul futuro della Politica di Coesione e sulla nuova programmazione.



Il programma: https://www.aiccre.it/wp-content/uploads/2018/05/locandina-Salerno.png

SITO WEB PER APPROFONDIRE I “DIALOGHI SULLA COESIONE”: https://www.aiccre.it/dialoghi-sulla-coesione/