Veterinari, Paciello confermato presidente.

Il prof. Orlando Paciello confermato per il quadriennio 2021-2024 alla carica di Presidente dell’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Salerno. È l’esito delle votazioni svoltesi on line nei giorni 19, 20 e 21 dicembre 2020 per il rinnovo delle cariche dell’Ordine salernitano.

Docente di Patologia Generale e Anatomia Patologica Veterinaria presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria presso l’Università “Federico II” di Napoli, Orlando Paciello anche per il prossimo quadriennio guiderà, dunque, il Consiglio Direttivo dell’Ordine di Salerno, che risulta così composto: Giovanni Cirone (Vice Presidente), Giorgio Smaldone (Segretario), Antonella Di Cunzolo (Tesoriere), Assunta Carbonaro (Consigliere), Stella Carola (Consigliere), Concetta Avallone (Consigliere), Claudio Mucciolo (Consigliere) e Luca Petrosino (Consigliere). Il Collegio dei Revisori dei Conti sarà, invece, formato da Dina Cifrodelli e Maria Cristina Masi. Come membro supplente è stata eletta Rosa Loponte.

«Un caloroso e sentito grazie a nome mio e di tutti i colleghi eletti a quanti hanno sostenuto la nostra candidatura – dichiara il Presidente Orlando Paciello – Il nostro impegno sarà ancora di più quello di rimarcare l’importanza della Medicina Veterinaria nella società contemporanea, alla luce, soprattutto, della pandemia sanitaria che stiamo attraversando».

«Il ruolo dell’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Salerno sarà quello di dimostrare la rilevanza della professione medico veterinaria nella prospettiva della “salute unica” uomo-animale-ambiente – aggiunge Paciello – In effetti la lezione più importante ci viene proprio da questa pandemia, dove l’alterazione dell’ambiente ed un non corretto rapporto con gli animali ha generato questa catastrofe sanitaria a livello globale».

Nell’occasione della nuova nomina, il Presidente Paciello e l’intero Direttivo dell’Ordine dei Medici della Provincia di Salerno rivolgono i più sentiti auguri di Buone Feste «con la speranza che il Natale porti serenità in tutti noi, per vivere un nuovo anno di rinascita e ritorno alla normalità».