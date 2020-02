Tecniche innovative nella produzione dei formaggi di capra, corso a Castelnuovo di Conza.

L’Associazione degli Allevatori Casari di Azienda Agricola della Provincia di Salerno, organizza il Corso di formazione sull’”Innovazione Tecnica e Tecnologica per la fabbricazione dei formaggi di capra in azienda agricola”, che si articolerà su tre giornate di lavori, dal 15 al 17 febbraio.

L’Associazione nata nel 2016 per volontà di un gruppo di allevatori, intende valorizzare e raggruppare le imprese zootecniche che allevano greggi e mandrie allo stato brado e semi brado dedite alla produzione prevalentemente di formaggi a latte crudo. L’Associazione è la prima ed unica realtà consociativa nel Sud Italia a creare attività formative finalizzate a migliorare e mettere in evidenza le piccole aziende con annessi caseifici agricoli: una filiera già in grado di produrre e proporre prodotti di altissima qualità.

L’esperienza dei soci allevatori, le competenze dei tecnici associati ed il desiderio di avvalerci del contributo di tutti coloro che sono interessati alla filiera zootecnica, rende unica nel suo genere la nostra Associazione. È in quest’ottica che periodicamente realizziamo corsi specifici tesi ad aggiornare e professionalizzare ulteriormente gli associati, ma contestualmente consentiamo anche alle aziende non associate di poter partecipare. In particolare a questo specifico corso abbiamo registrato la partecipazione di operatori delle regioni limitrofe

Corso Innovazione Tecnica e Tecnologica per la fabbricazione dei formaggi di capra in azienda agricola

15-16-17 FEBBRAIO 2020

SABATO 15/02/2020.

Ore 09,00 – 13,00/ 15,00 -18,00

Lezione in aula :

Il Latte: composizione fisico-chimica, microbiologica e parametri tecnologici del latte ovino e

caprino. Alimentazione, nutraceutica e qualit􀀂dei formaggi di animali allevati al pascolo. I fattori che influenzano la C.B.T. e C.S del latte. Igiene della mungitura e sistemi di mungitura nell’ allevamento ovino e caprino. La conservazione ed il trattamento termico del latte in azienda . Tracciabilità della filiera dei formaggi di azienda agricola. Applicazione del manuale europeo per le buone prassi di igiene nella produzione di formaggi artigianali e prodotti lattiero-caseari.

Docenti: Dott. Agr. Zootecnico Gianni Ruggiero ( Servizio Territoriale Provinciale di Salerno Regione Campania Assessorato Agricoltura ). Dott. Agr. Zootecnico Fabio Zicarelli ( Libero professionista Esperto zootecnico ) . Dott.ssa Anna Pagano ( Libero Professionista Biologa).

Prove dimostrative di caseificazione di differenti tipologie di formaggi di capra ( coagulazione

lattica, presamica a pasta molle e semi-dura ) presso l’ azienda zootecnica La Torretta di Giovanni Cifrodelli in Castelnuovo di Conza (SA).

Docente : Dott. Donato Nicastro ( Libero professionista Tecnologo casaro )

DOMENICA 16/02/2020

Ore 10,00 – 13,00 / 15,00 – 17,00

Lezione in aula :

Parametri costruttivi del caseificio aziendale ed attrezzature per la trasformazione del latte caprino. Parametri costruttivi del locale aziendale per la stagionatura dei formaggi .Attitudini casearie, Tecnologie e classificazione dei formaggi di capra.

Docenti : Dott. Agr. Zootecnico Gianni Ruggiero ( Servizio Territoriale Provinciale di Salerno ) . Dott. Donato Nicastro ( libero professionista tecnologo casaro ) ;

Prove dimostrative di caseificazione di differenti tipologie di formaggi di capra ( coagulazione

lattica, presamica a pasta molle e semi-dura ) presso l’ azienda zootecnica La Torretta di Giovanni Cifrodelli in Castelnuovo di Conza (SA).

Esperto :Dott. Donato Nicastro ( Libero professionista Tecnologo casaro )

LUNEDI 17/02/2020

Ore 9,00 – 13,00 / 15,00 – 17,00

Lezione in aula :

Gli innesti naturali di batteri lattici nella fabbricazione dei formaggi di capra ( sieroinnesto,

lattoinnesto e scottainnesto ) . I sistemi di salatura dei formaggi ( secca, umida e mista ). Il caglio : classificazione, uso e metodi di preparazione. La stagionatura dei formaggi. I difetti dei formaggi : cause e rimedi . I principi dell’ analisi sensoriale applicata ai formaggi.

Docente : dott. Angelo Citro ( Servizi Veterinari ASL Battipaglia ). Dott. Gianni Ruggiero ( Servizio Territoriale

Provinciale di Salerno – Regione Campania Assessorato Agricoltura).

Prove dimostrative di caseificazione di differenti tipologie di formaggi di capra ( coagulazione

lattica, presamica a pasta molle e semi-dura ) presso l’ azienda zootecnica La Torretta di Giovanni Cifrodelli in Castelnuovo di Conza (SA).

Esperto : Dott. Donato Nicastro ( libero professionista tecnologo casaro ).