Psicoterapia, primo convegno nazionale Sipis sabato 11 al Mediterranea Hotel.

Si terrà a Salerno sabato 11 maggio 2019 presso il “Mediterranea Hotel” dalle 8,30 alle 18,00, il Primo Convegno Nazionale SIPIS: “ Stato dell’arte e scenari futuri della psicoterapia strategica integrata”.

L’Associazione SIPIS, che organizza questo convegno, è stata fondata dalla dott.ssa Giovanna Celia, riferimento nazionale ed internazionale della Psicoterapia Strategica Integrata e Neuroscientifica.

L’intento è quello di promuovere e realizzare iniziative di interesse scientifico, generale e sociale nel campo della psicologia, migliorando la conoscenza, la ricerca, la diffusione e l’applicazione del metodo integrato e strategico e sue evoluzioni future.

Lo scopo dell’incontro è quello di affrontare le tematiche legate al modello strategico-integrato per diffondere pratiche volte al benessere psicofisico in diversi contesti.

L’Associazione SIPIS promuove una prospettiva integrata e strategica applicata ad altre professioni (insegnanti, educatori, dirigenti, avvocati, magistrati, commercialisti ecc.) al fine di sviluppare il concetto di efficacia negli obiettivi e nel benessere delle relazioni personali e professionali, la diffusione e promozione di pratiche volte al benessere psicofisico in ambito organizzativo e/o istituzionale .

Il programma dei lavori prevede una Sessione Mattutina:

Ore 10.00 Giovanna Celia.

Presidente della Società Italiana di Psicoterapia Integrata e Strategica – Prof.ssa A C. di Psicologia Dinamica e Psicologia della Salute – Università degli Studi Giustino Fortunato – Direttore del Centro Internazionale di Psicologia e Psicoterapia Strategica – Salerno e Presidente Scientifico della Scuola di Psicoterapia Strategico-Integrata Seraphicum-Roma.

Keynote Speaker

Ore 10.15 Mario Fulcheri “Nuovi scenari della formazione in psicoterapia e gestione della sofferenza psicologia nelle malattie croniche”.

Presidente Emerito del Corso di Laurea magistrale di Psicologia Clinica e della Salute – Università degli Studi Chieti-Pescara “G. D’Annunzio”.

Ore 10.45 Filippo Petruccelli “ Videotherapy e Therapeutic Filmmaking. Una nuova risorsa per la psicoterapia strategica”.

Già Prof. Associato di Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione – Università degli Studi di Cassino- Direttore dell’ Istituto per lo Studio delle Psicoterapie (ISP) – Roma.

Ore 11.05 Sergio Salvatore “Aprire la black box. Argomenti per una teoria integrata del cambiamento clinico”.

Prof. Ordinario di Psicologia Dinamica Università degli Studi del Salento – Vicepresidente dell’ Associazione Italiana di Psicologia AIP.

Un saluto speciale da Giorgio Nardone

Webinar “Il cambiamento strategico, come far cambiare il sentire e l’agire”

Psicologo Psicoterapeuta – Fondatore del Centro di Terapia Strategica di Arezzo – Programme

Leader del corso di Laurea Magistrale in Psicologia del Cambiamento-Link Campus University Roma

Ore 11.45 Giovanna Celia “Più chiavi di accesso al cambiamento e al benessere: la psicoterapia strategico-integrata”.

Presidente della Società Italiana di Psicoterapia Integrata e Strategica – Prof.ssa A C. di Psicologia Dinamica Università degli Studi Giustino Fortunato – Direttore del Centro Internazionale di Psicologia e Psicoterapia Strategica – Salerno (CIPPS) e Presidente Scientifico della Scuola di Psicoterapia Strategico-Integrata Seraphicum -Roma ( SCUPSIS).

Ore 12.05 Mauro Cozzolino “Come traslare il principio di utilizzazione in chiave epigenetica”.

Professore Associato di Psicologia Clinica – Università degli Studi di Salerno – Presidente eletto del Consiglio Didattico di Scienze della Formazione per l’inclusione ed il benessere – Direttore del Laboratorio di Genomica Psicosociale, di Neuroscienze traslazionali e di Ipnosi Clinica e Sperimentale.

La Sessione Pomeridiana alle ore 14,00 prevede:

14.00 Irene Petruccelli “L’approccio strategico nel trattamento dell’autore di reato a sfondo sessuale”.

Docente a Contratto – Libera Università Maria Ss. Assunta di Roma (LUMSA) – Universitas

Mercatorum di Roma – Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli (LUISS).

14.20 Massimo Cotroneo “L’ipnosi clinica ericksoniana come processo di ricerca creativa duale nell’ottica strategica: dagli aspetti relazionali al cambiamento in psicoterapia”.

Psicologo Psicoterapeuta – Professore a Contratto Università Europea Roma.

14.40 Laura Volpini e Dott.ssa Elisa Buttarelli “L’approccio strategico integrato nel caso di alienazione parentale: strumenti e tecniche per il genitore alienato”.

Prof.ssa Laura Volpini: Psicologa forense – Università Unitelma di Roma–Sapienza. Dott.ssa Elisa Buttarelli: Psicologa forense e Psicodiagnosta.

15.00 Simona Pierini “La terapia strategico integrata applicata all’età evolutiva nei contesti educativi 0-3 anni” .

Psicologa Psicoterapeuta – Didatta della Scuola di specializzazione Strategico-Integrata SCUPSIS Roma.

15.20 Ginevra de Mayo “L’approccio strategico-integrato applicato al contesto scolastico: i percorsi per il benessere scolastico presso IC Picentia”.

Dirigente Istituto Comprensivo Picentia Pontecagnano.

15.40 Francesco Sessa “L’approccio strategico integrato e l’utilizzo del protocollo del processo creativo con una paziente affetta da infertilità psicogena”.

Psicologo Psicoterapeuta – Didatta della scuola di specializzazione in Psicoterapia Strategica CIPPS Salerno.

Keynote Speaker

16.00 Ernest Rossi e Kathryn Rossi “How Quantum perspectives could facilitate the evolution of psychotherapy

Ernest Rossi: Direttore del “Milton Erickson Institute” del Californian Central Coast.

Kathryn Rossi: Vice Direttrice del “Milton Erickson Institute” del Californian Central Coast.

16.30 Dibattito e Conclusione dei lavori

Gilda Ricci