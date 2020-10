Ordine dei Medici, venerdì 23 le votazioni per il rinnovo del Consiglio.

Si terranno da DOMANI 23 ottobre 2020 a martedì 27 ottobre 2020, le elezioni per il rinnovo delle cariche del Consiglio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Salerno, per la consiliatura 2021-2024.

L’Assemblea elettorale per gli iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi è convocata, ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. C.P.S. del 13.9.1946 n. 233, come modificato dall’art. 4 della L. 11.01.2018, n. 3 e ai sensi dell’art.1 del Decreto del Ministero della Salute del 15 marzo 2018. La comunicazione 149 della FNOMCeO fa sapere infatti, tra le altre cose, che gli organi degli Ordini delle professioni sanitarie, a partire dal 1° gennaio 2021, dureranno in carica quattro anni.

Sarà possibile votare dalle 9 alle 21,30 di ogni giorno presso l’Albergo Saint Joseph Resort in Via Salvatore Allende n. 66 a Salerno.

Sono eleggibili tutti gli iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, ivi compresi i componenti uscenti del Consiglio Direttivo, che hanno presentato singolarmente o nell’ambito di una lista la propria candidatura. Le liste di candidati, nonché le singole candidature, alle cariche di componente del Consiglio Direttivo devono essere state sottoscritte da almeno quindici elettori, pari al numero dei componenti dell’organo da eleggere. Le firme devono essere state autenticate dal Presidente dell’Ordine o da un suo delegato.

L’elezione dei componenti del Consiglio direttivo avviene a maggioranza relativa dei voti e a scrutinio segreto. Non è ammessa la delega e, pertanto, l’iscritto per esercitare il diritto al voto deve presentarsi personalmente munito di un valido documento di riconoscimento. Il voto può essere espresso per l’intera lista, riportando nella scheda la denominazione della lista ovvero riportando tutti i nominativi compresi nella lista; il voto può, altresì, essere espresso riportando nella scheda uno o più nominativi presenti nella o nelle liste, ovvero il nominativo del candidato che si presenta singolarmente

Il quorum sarà raggiunto se votano almeno 1/5 degli iscritti all’Albo, pari a 1.527, essendo il numero degli iscritti medici 7.637 e 1.053 quello degli odontoiatri, per un totale di 8.690 aventi diritto al voto. In caso di mancata costituzione del seggio in seconda convocazione, l’Assemblea è costituita in terza convocazione.

Al fine di prevenire il rischio di contagio da Covid-19 l’allestimento dei seggi e lo svolgimento delle operazioni di voto si svolgeranno nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottate dall’Ordine e dalle misure indicate dal Governo. Per leggerle nei dettagli è opportuno visitare il sito www.ordinemedicisalerno.it.

Anche i candidati sono sul sito.