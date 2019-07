Ordine dei Commercialisti, nuovo sito e nuova app.

Con il lancio congiunto del nuovo portale, il nuovo servizio di posta professionale e una nuova App al servizio degli iscritti, l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Salerno rivoluziona la comunicazione interna ed esterna e si pone all’avanguardia tra gli Ordini professionali per i servizi di informazione e partecipazione offerti ai propri associati.

Con un rinnovamento totale promesso prima dell’insediamento e mantenuto nei tempi tecnici necessari, il Consiglio guidato da Salvatore Giordano ha dato il via ad un restyling necessario e richiesto da anni puntando su una comunicazione sempre più “smart” per essere più vicina e servire meglio gli iscritti. In particolare con la posta elettronica professionale, di cui i commercialisti lamentavano un continuo disservizio. “Abbiamo accolto le istanze dei colleghi che, da molto prima del nostro arrivo, denunciavano il continuo e ripetuto malfunzionamento del provider – spiega il presidente Giordano – e ora non sarà più così. La posta elettronica, oltre ad essere un impronta del professionista, deve assicurare continuità”. Per il nuovo servizio di posta l’Ordine si è affidata ad un partner di importanza internazionale quale Aruba che, oltre alla gestione mail, garantisce un supporto dedicato tutti i giorni attraverso un canale di ticketing riservato.

Per agevolare gli iscritti alla configurazione della nuova posta e illustrare tutti i nuovi servizi connessi anche al nuovo portale è stato promosso un evento ad hoc nella sede dell’Ordine lo scorso venerdì, trasmesso anche in diretta e sempre visibile sulla pagina Facebook istituzionale. Inoltre, le istruzioni sono disponibili in un’area dedicata del nuovo sito.

Il nuovo portale, già online, oltre ad avere un aspetto totalmente compatibile con la fruizione da dispositivi mobili, offre una ricerca semplificata dei contenuti. “A differenza del vecchio sito – spiega il Consigliere Segretario dell’ODCEC Salerno Agostino Soave – abbiamo puntato ad una fruibilità semplice ed intuitiva e, soprattutto, a rendere il portale utile agli iscritti che, registrandosi nell’area privata, potranno accedere a tanti servizi, come la registrazione ai corsi di formazione”. Oltre a implementare l’area privata, che via via sarà sempre più ricca di servizi ed informazioni mirate, un altro aspetto fondamentale del portale è quello di creare una banca dati degli eventi formativi, con la pubblicazione di tutto il materiale didattico, facendo sì che ogni evento resti patrimonio dell’Ordine.

A completare la rivoluzione, la nuova App “Servizi iscritto ODCEC Salerno” che, oltre ad offrire l’accesso rapido ad alcuni contenuti del portale, consente la messaggistica istantanea. Già disponibile sia sull’Apple Store per i dispositivi Apple che sul Playstore per i dispositivi Android, prevede che gli iscritti, una volta autenticati, possano caricare la propria foto per poter trasformare l’App in un tesserino di riconoscimento virtuale.

Tutti i dettagli e le informazioni sui nuovi servizi, sulla configurazione e accesso alla posta elettronica, sulla procedura di registrazione al portale e all’App sono disponibili sul portale www.commercialistisalerno.it.