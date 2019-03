OneMorePack 2019: iscrizioni aperte fino al 31 marzo per professionisti e studenti di packaging design.

Ultimi giorni per iscrivere progetti e lavori in cartotecnica alla sesta edizione di OneMorePack, il premio di packaging design promosso da Grafica Metelliana e patrocinato da Aiap, Unicom, Assografici e Confindustria Campania, rivolto ai designer professionisti e a quelli in formazione.

PROFESSIONISTI. Freelance, agenzie di comunicazione e aziende potranno iscrivere uno o più lavori realizzati per il mercato italiano o estero delle seguenti categorie: Packaging (astucci di ogni settore merceologico – food, no food); Visual (espositori da terra, espositori e dispenser da banco, selfpromotion), Label (etichette in carta, ad esclusione di bottiglie solo serigrafate). Il vincitore di ogni categoria, scelto in maniera collegiale dalla giuria tecnica, riceverà un premio del valore di 1500 euro. La giuria, inoltre, potrà assegnare una o più menzioni speciali relative a specifiche caratteristiche dei prodotti in gara.

STUDENTI. I partecipanti sono chiamati a sviluppare un sistema di packaging che conterrà una selezione di prodotti dolciari a marchio Sabadì, partner tecnico della competizione. La competizione è rivolta a singoli studenti maggiorenni (fino a 27 anni) italiani e stranieri che frequentino scuole, accademie e università con indirizzo design del territorio nazionale. Saranno premiati i primi tre classificati con premi del valore di 1500 euro (il primo classificato) e di 500 euro (secondo e terzo classificato).

L’iscrizione è gratuita e deve essere effettuata attraverso l’apposito form sul sito www.onemorepack.it e formalizzata con l’invio di un campione (per i professionisti) o del prototipo (per gli studenti) di ogni lavoro che si intende far competere entro il 31 marzo 2019. OneMorePack 2019 si avvale della partnership dei principali operatori del settore: Heidelberg, Bobst, Zund,Fontana Grafica, Fedrigoni, Hp, Luxoro, Adiscart, Oneprint ׀ Media Partner: Metro, Inside Marketing, Italia Grafica, Print