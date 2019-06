OneMorePack 2019, gran finale giovedì 13 a Santa Chiara con Annamaria Testa.

Napoli capitale del packaging design: il prossimo 13 giugno il capoluogo campano ospiterà la sesta edizione dell’evento OneMorePack, a conclusione del concorso nazionale per professionisti e studenti promosso da Grafica Metelliana. La serata, in programma al Monastero di Santa Chiara a partire dalle 18.30, richiamerà designer, studenti e stakeholder da tutta Italia per conoscere i vincitori del sempre più ambito premio OneMorePack.

Saranno premiati i professionisti vincitori delle categorie in gara, con premi del valore di 1500 euro, e assegnate 5 menzioni dalla giuria tecnica e una dal popolo del web. Sarà inoltre reso noto il podio degli studenti, che concorrono a premi del valore di 1500 euro (il primo classificato) e di 500 euro (secondo e terzo classificato).

Guest speaker della serata Annamaria Testa, copywriter e consulente della comunicazione. Alla conduzione quest’anno la voce di Radio Kiss Kiss Pippo Pelo.

“L’evento si riconferma un’importante occasione di confronto – afferma Gerardo Di Agostino, AD di Grafica Metelliana, azienda poligrafica salernitana promotrice dell’iniziativa – sulla professione grafica e sui trend del settore cartotecnico. Un appuntamento che ha ottenuto risonanza crescente negli anni, unico al Sud Italia, che ambisce anche a promuovere il territorio: non a caso, la location è quella del Monastero di Santa Chiara, nel cuore del centro storico di Napoli, che faremo visitare a quanti ci raggiungeranno da fuori regione.”

OneMorePack 2019 si avvale del patrocinio di Aiap, Assografici, Confindustria Campania, ADCI, UNA e della partnership dei principali operatori del settore: Heidelberg, Bobst, Zund,Fontana Grafica, Fedrigoni, Hp, Luxoro, Adiscart, Oneprint ׀ Partner tecnico: Sabadì ׀ Media Partner: Metro, Inside Marketing, Italia Grafica, Print