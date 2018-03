OneMorePack 2018, Lorenzo Marini presidente di giuria.

Sarà l’art director Lorenzo Marini a presiedere la giuria tecnica della quinta edizione del premio di creative packaging design OneMorePack, patrocinato da Aiap, Assografici, Confindustria Campania, rivolto ai designer professionisti e a quelli in formazione. L’annuncio arriva a pochi giorni dalla chiusura delle iscrizioni, fissata per il 31 marzo, data ultima per la spedizione di progetti e lavori in cartotecnica che si contenderanno il premio promosso da Grafica Metelliana. Lorenzo Marini sarà anche il guest speaker dell’evento finale del prossimo giugno a Napoli, durante il quale saranno svelati i vincitori 2018.

La carriera. Nato a Monselice, in provincia di Padova, nel 1956, Marini vive e lavora fra Milano, Los Angeles e New York. Dopo gli studi artistici e la laurea in Architettura a Venezia nel 1980, lavora presso le maggiori agenzie pubblicitarie nazionali e internazionali, tra cui Ogilvy, Leo Burnett, Canard e Gruppo Armando Testa. Nel 1997 fonda a Milano la sua agenzia di comunicazione, Lorenzo Marini & Associati, che nel 2010 approda negli Stati Uniti con l’apertura della sede newyorkese. Nella sua carriera da art director viene insignito di oltre 300 premi, tra cui il Leone d’Oro al Festival internazionale della creatività di Cannes per la campagna Agnesi del 1985. Creativo eclettico e poliedrico, si dedica negli anni a numerose attività: dal cartooning alla regia, passando in particolare per la scrittura, con la pubblicazione di alcuni saggi e di due romanzi. Da vent’anni affianca l’attività di pubblicitario a quella di artista, esponendo le sue opere a Milano, Roma, Miami, New York e, nel 2017, alla Biennale di Venezia. Ha condotto per Rai Radio 2 ‘Il giorno della marmotta’, programma sulla creatività, in coppia con Dario Vergassola.

Come partecipare a OneMorePack. Ancora pochi giorni per agenzie di comunicazione e freelance per Ancora pochi giorni per agenzie di comunicazione e freelance per partecipare al concorso seguendo le indicazioni disponibili su www.graficametelliana.com, nell’apposita sezione “OneMorePack” . Una volta compilata la domanda di iscrizione, i professioni dovranno inoltrare i campioni richiesti entro e non oltre il 31 marzo 2018. Stessa deadline per gli studenti degli Istituti Superiori e delle Università con indirizzo design, che dovranno sviluppare un progetto di packaging design per HP.

I partner. OneMorePack gode della partnership di Arjowiggins Creative Papers, Fedrigoni, Heidelberg, Luxoro, Oneprint, Sappi, HP. Tra i media partner Converter, Inside Marketing, Print Lovers, Italia Grafica, Rassegna dell’Imballaggio, I pirati grafici, Infopackaging.