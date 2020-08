Medicina territoriale, firmato accordo integrativo.

Il segretario provinciale Sumai di Salerno, dr.ssa Daniela Postiglione, ed il Presidente del Comitato Regionale per la Specialistica Ambulatoriale, Dr. Ferdinando Ferrara comunicano che è stato firmato dopo 19 anni l’Accordo Integrativo Regionale che rappresenta un momento epocale di svolta nella medicina del territorio in Campania.

L’Accordo decentrato, atteso da anni nella nostra regione contribuisce alla piena attuazione del Piano Sanitario Nazionale valorizzando il ruolo professionale degli Specialisti Ambulatoriali e dei Professionisti che ne perseguono gli obiettivi con la Regione e con le Aziende.

Un doveroso grande ringraziamento va al presidente della Regione Campania On. Vincenzo De Luca e al delegato regionale alla Sanità, Dr. Enrico Coscioni che con grande sensibilità e attenzione alla categoria hanno permesso di raggiungere un accordo che costituisce la base per un territorio sempre più in grado di offrire prestazioni efficienti in tempi rapidi, per promuovere modelli di salute pubblica di alta qualificazione.

Un sentito ringraziamento anche al Direttore Generale della Salute, Dr. Antonio Postiglione

e a tutti i dirigenti della Regione che hanno contribuito in tempi record e con instancabile volontà a trovare le soluzioni giuridiche ed amministrative che contemperassero le diverse esigenze delle parti.