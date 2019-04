Medaglia dell’Ordine a due Medici centenari.

Sono i numeri 688 e 858 nell’elenco di un Ordine professionale che conta quasi ottomila iscritti. Si tratta dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Salerno, che può vantare ben due professionisti centenari, che ieri hanno ricevuto una medaglia dalle mani del Presidente Giovanni D’Angelo. Le due cerimonie si sono svolte in privato, a casa dei due medici più anziani della provincia di Salerno, che sono rispettivamente il dottore Bartolomeo Mangino, nato a Pagani il 18 marzo del 1919, specializzato in pediatria e puericultura nel ’50 e in cardiologia nel ’62, iscritto all’Ordine il 23 marzo del 1948; e il dottore Raffaele Natella, nato a Salerno il 21 aprile 1919 e che quindi compie oggi 100 anni, specializzato in radiologia ed elettroterapia nel 1949, iscritto all’Ordine nella stessa data del dottore Mangino: il 23 marzo 1948.

Il Presidente dell’Ordine dei Medici Giovanni D’Angelo ha voluto consegnare personalmente questo riconoscimento: “E’ un momento importante – ha dichiarato – che ci aiuta a sottolineare una delle linee guida dell’operato del nostro Ordine: essere sempre un passo più avanti dei tempi nella professione, ma non dimenticare mai la tradizione e gli insegnamenti di chi ci ha preceduto. Guardare al passato per preparare al meglio il futuro è uno dei nostri propositi”.