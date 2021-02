L’Ordine dei Medici celebra la Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato.

La legge 13 novembre 2020, n.155, ha istituito la Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato, quale solennità civile da celebrarsi il 20 febbraio di ogni anno per onorarne il lavoro, l’impegno, la professionalità e il sacrificio nel corso della pandemia di Coronavirus nell’anno 2020.

Causa la tremenda pandemia da Covid-19, solo tra le fila dei Medici e degli Odontoiatri ad oggi, si contano 324 perdite umane e la FNOPI riporta 82 infermieri deceduti, ma forse sono molti di più. Tutti ricordano le immagini, in questi mesi tragici, di medici e infermieri stremati, con il volto segnato dalla stanchezza ma anche dall’umana paura ed angoscia eppure con la volontà e l’indomito coraggio di onorare la missione, soccorrendo i bisognosi. E’ difficile, anche per i più forti, rinunciare ad assistere, a volte senza la convinzione del risultato.

Mai dovremo dimenticare questi giorni duri, pieni di ansie e di speranze, tra luci, ombre e il buio più profondo, in nome del valore della vita, motore e ragione del mondo, dono prezioso, unico, per sé e per tutti gli altri.

In nome di tutto ciò l’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Salerno ha in programma una Cerimonia di commemorazione sabato 20 febbraio dalle ore 9:00 presso la sede di SS. Martiri Salernitani, con trasmissione video, in diretta, a mezzo web agli iscritti, e a chi vorrà collegarsi mediante il Link alla pagina facebook dell’Ordine

https://www.facebook.com/OMCEOSA