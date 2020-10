L’Associazione Commercialisti Salerno consegna contributi a favore dei meno fortunati.

In considerazione dell’aggravarsi dell’emergenza sanitaria e a fronte delle ultime disposizioni normative regionali e nazionali, quest’anno l’appuntamento annuale organizzato dall’Associazione Nazionale Commercialisti Salerno è stato annullato.

L’evento, nato con l’obiettivo di creare un’occasione costruttiva e di favorire un momento di incontro tra i colleghi commercialisti permettendo loro una maggiore familiarizzazione, in questo 2020 avrebbe festeggiato la sua X edizione offrendo, alla propria categoria di appartenenza, un maxi convegno, con relatori di spicco, e l’apprezzatissimo spettacolo di cabaret presso il Teatro delle Arti di Salerno.

Nonostante l’emergenza sanitaria, però, la consueta consegna dei contributi, celebrata durante il grande evento organizzato dall’associazione capitanata dal dott. Matteo Cuomo, non è stata posticipata. Difatti, la realtà sindacale non dimentica mai i meno fortunati e, pur con tutte le cautele del caso e con la prudenza necessaria, anche quest’anno ha devoluto una somma di denaro a favore delle mense dei poveri “Casa Nazareth”, gestita da Parroco Don Ciro Torre, e “San Francesco” guidata da Mario Conte, e alla Lega Italiana per la lotta contro i tumori “LILT” – sezione di Salerno, nella persona del Presidente Dott. Giuseppe Pistolese.

«La cautela e l’attenzione per la salute di tutti ci hanno imposto la massima prudenza e, seppure con dispiacere, abbiamo dovuto rinviare al prossimo anno il nostro consueto evento che ha sempre rappresentato anche il momento più alto della partecipazione alla vita associativa e di categoria. Nonostante ciò, è chiaro che non possono venir meno i gesti essenziali a favore di chi ne ha più bisogno offrendo un sostegno importante dal punto di vista sociale soprattutto in questo momento di emergenza». Ha spiegato Cuomo, presidente dell’ANC Salerno.