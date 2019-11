Incontri formativi gratuiti a cura dell’Associazione ALEC.

L’Associazione Alec , per il Mese di Dicembre – Gennaio e Febbraio , ha promosso una serie di workshops gratuiti che si terranno presso la Sala Convegni della Chiesa di Gesù Cristo degli santi degli Ultimi giorni situata, in Via Cantarella 1 N, nei pressi del Centro Sociale .

La partecipazione è gratuita ed è aperta a tutti , senza vincoli di età ,di titoli di studio di residenza, di nazionalità e credo religioso .

Attraverso questi incontri un team di professionisti a titolo gratuito , provvederà a formare ed informare i vari cittadini che prenderanno parte , su alcune problematiche che riguardano il mondo del lavoro .

Si inizia Venerdì 6 Dicembre 2019 alle ore 15.30 con un incontro rivolto agli iscritti del collocamento mirato ed alle famiglie avente come tema “Disabilità e Lavoro “ nel presente modulo di si discuterà del funzionamento del Collocamento Mirato previsto dalla legge 68/99, della figura del disability manager, del colloquio di lavoro , del curriculum vitae , delle barriere architettoniche , Job Act della previdenza ect.

Dopo la pausa natalizia ,si riprenderà giovedì 16 Gennaio 2020 con un approfondimento per il lavoro domestico , dove verrà analizzato il contratto collettivo nazionale di lavoro, la lettera di assunzione , il licenziamento e le dimissioni , i contributi di lavoro , l’infortunio, Naspi ect.

Venerdì 17 Gennaio 2020 ,si discuterà delle professioni digitali, si procederà a parlare del fenomeno della digitalizzazione che sta coinvolgendo il mondo delle imprese e delle professioni , inoltre si farà una analisi delle professioni digitali che vengono richieste in questi anni dal mondo del lavoro .

Venerdì 24 Gennaio 2020 con esperti in aula si parlerà delle Start Up , ovvero del modello di organizzazione economica che negli ultimi anni suscita l’attenzione del mondo dell’economia.

Venerdì 7 Febbraio 2020 si analizzerà per sommi capi il Sistema Previdenziale In Italia .

La programmazione di questi eventi è nata per dare un sostegno pratico e di indirizzo ai giovani che si trovano disorientati nel mondo del lavoro , nonché di supporto e di suggerimento per tutti.

Si ringrazia la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi giorni , per la straordinaria accoglienza.

Per partecipare e per richiedere informazioni è possibile contattare il seguente numero di telefono 3334165622.