Il Presidente dei Commercialisti salernitani Giordano al Forum Nazionale di Milano.

Dopo l’ottimo riscontro per l’evento congressuale “Nel solco di San Matteo, il ruolo del commercialista nel Sociale” – promosso la scorsa settimana in collaborazione con l’ODCEC di Perugia e che ha radunato in città colleghi dal capoluogo umbro e da tutta Italia, oltre a una ventina di presidenti di altri consigli territoriali e un buon numero di consiglieri nazionali – procede senza sosta l’agenda di iniziative dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (ODCEC) di Salerno guidato da Salvatore Giordano, sempre in prima linea per la categoria.

Domani, martedì 25 settembre , il presidente Salvatore Giordano relazionerà a Milano al 2° Forum Nazionale dei commercialisti, organizzato da ItaliaOggi con la partecipazione della Cassa di Previdenza dei Dottori Commercialisti, della Cassa di Previdenza dei Ragionieri, del Consiglio Nazionale dei Commercialisti, dell’Ordine dei Commercialisti di Milano e tutti i principali ordini locali. L’intervento, nell’ambito di una tavola rotonda che metterà diversi presidenti a confronto con il CNDCEC sul futuro della professione, sarà l’occasione per il presidente Giordano di proporre il punto di vista territoriale in merito alle problematiche più urgenti, oltre che alcune delle principali riflessioni emerse nel corso dell’evento salernitano, dalla sinergia istituzionale per la tutela della legalità e della fede pubblica, invocata all’unisono con il Comandante provinciale della Guardia di Finanza Danilo Petrucelli, alla decentralizzazione delle concertazioni per una politica di categoria che tenga maggiormente conto delle esigenze della base.

L’evento in onore del patrono ha anche di fatto inaugurato la ripresa del pregevole programma di formazione professionale promosso dall’ODCEC di Salerno e che prosegue questa settimana con l’avvio del Corso di preparazione alle CTU bancarie incentrato su “Anatocismo e Usura”. Il corso, patrocinato dall’Ordine ma organizzato dall’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Salerno con il coordinamento della dott.sa Rosanna Marisei, si svolgerà in cinque incontri a partire da giovedì 27 settembre presso la sede in via Roma della Camera di Commercio. Le docenze sono affidate a magistrati, commercialisti ed esperti della materia tra cui il Procuratore Aggiunto Vincenzo D’Onofrio, il giudice Raffaele Marino, il Sostituto Procuratore Francesco Rotondo, il giudice onorario Lucia Cammarota, il Consigliere Segretario dell’ODCEC Salerno Agostino Soave, il direttore SAF Nicola Fiore. Al corso, che riconosce fino a 20 crediti formativi, è possibile iscriversi fino a mercoledì 26 settembre. Per informazioni: info@ugdcsa.it. Ulteriori dettagli anche su www.commercialistisalerno.org.