Il dolore per la scomparsa di Enzo Carrella, commercialista e giornalista.

Salerno a lutto per la prematura scomparsa di Enzo Carrella, commercialista e giornalista, apprezzato e stimato. Stava combattendo contro un brutto male che l’ha strappato troppo presto all’affetto dei suoi cari. La città perde un professionista che con garbo e precisione ha svolto il suo lavoro, sempre con disponibilità, serietà e umanità.

Enzo Carrella, Dottore commercialista e giornalista volto noto per una serie di trasmissioni televisive e radiofoniche sui temi dell’economia e non solo. Enzo stava combattendo, con grande coraggio, contro un brutto male. Tantissimi i messaggi sulla sua bacheca. Salerno perde uno stimato e apprezzato.

Anche Gazzetta di Salerno ha avuto l’onore di avere Enzo Carrella tra i suoi collaboratori, contraddistinguendosi anche su questa testata oltre che per il garbo e la competenza, anche per la capacità di rendere comprensibili ed immediati argomenti complessi come la normativa fiscale.

Alla famiglia di Enzo Carrella vanno le condoglianze di Gazzetta di Salerno.