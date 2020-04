Il coronavirus non ferma gli appuntamenti con la formazione a cura dell’Ordine dei Commercialisti.

Riprende, rigorosamente online come i tempi impongono, la formazione professionale continua di qualità dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Salerno presieduto da Salvatore Giordano. Due gli eventi formativi webinar organizzati per questa settimana.

Si parte domani, mercoledì 15 aprile (ore 11-13) , con l’analisi degli “Impatti economici ed il ruolo del commercialista nella gestione dell’emergenza: riflessioni sui provvedimenti emanati dal Governo e dalla Regione Campania ” . L’evento è promosso in collaborazione con gli altri tre ODCEC della provincia con cui l’Ordine di Salerno ha lavorato in piena sinergia ad un documento congiunto di proposte di modifica al Decreto “Cura Italia”, attualmente in sede di conversione, sottoposto al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e ai decisori politici. Dalle misure fiscali al Decreto Liquidità, saranno proprio tutte le novità del Dpcm 18/2020 e dei successivi provvedimenti emanati in materia economica, sia dal governo centrale che dalla Regione Campania, al centro dell’analisi a cura dei quattro Presidenti degli ODCEC: Salvatore Giordano Presidente O.D.C.E.C. di Salerno (Le misure fiscali adottate dal Governo e le proposte di modifica al “Cura Italia”), Giovanni D’Antonio Presidente O.D.C.E.C. di Nocera Inferiore (Crisi d’Impresa, procedure fallimentari e concordati al tempo dell’emergenza), Carmine Santangelo Presidente O.D.C.E.C. di Vallo della Lucania (il “Decreto Liquidità” e il ruolo del sistema bancario), Nunzio Ritorto Presidente O.D.C.E.C. di Sala Consilina-Lagonegro (Il Piano per l’emergenza socio-economica della Regione Campania). Si potrà seguire l’evento in diretta streaming sulla pagina FB (https://www.facebook.com/commercialistisalerno) e dal sito (www.commercialistisalerno.it) dell’ODCEC Salerno. Al confronto si potrà interagire formulando in tempo reale nei commenti della diretta le proprie domande. L’evento è accreditato per la FPC e permette l’attribuzione di max 2 crediti formativi a coloro che compileranno ed invieranno alla mail info@commercialistisalerno.it l’autocertificazione predisposta.

Giovedì 16 aprile (ore 15-17) si svolgerà invece sulla piattaforma Euroconference l’altro webinar formativo “Covid 19: le novità fiscali per imprese e professionisti” per cui è obbligatoria l’iscrizione. Tra i temi trattati, le nuove scadenze degli adempimenti legati al modello 730/2020.

Tutti i dettagli sul sito www.commercialistisalerno.it.