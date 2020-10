I medici con 40 anni di servizio che saranno premiati sabato 3.

In conformità con le regole anti-Covid 19, si terrà sabato 3 ottobre, con una formula diversa dalla solita, la cerimonia di consegna delle medaglie d’oro agli iscritti all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Salerno da 40 anni.

Gli iscritti all’Ordine presieduto dal dottore Giovanni D’Angelo e che hanno raggiunto questo traguardo nel 2020, sono 315. Circa cento di loro si recheranno al Saint Joseph Resort di via Salvatore Allende per ricevere il riconoscimento in tempi diversi e nelle due mezze giornate: dalle 10,30 in poi e dalle 15,30 in poi.

I medici iscritti all’Ordine da 40 anni sono nati principalmente alla metà degli anni Cinquanta, tutti a Salerno e provincia, circa un terzo sono donne.

Ecco i nomi.

Eugenio Abbro, Bruno Accarino, Maria Accetta, Ferdinando Albano, Luigi Alfano, Mariofranco Amaro, Luigi Amoroso, Vincenzo Andolfi, Michele Annunziato, Salvatore Apicella, Anna Maria Apicella, Giuseppe Apicella, Maria Rosaria Argenzio, Franco Aufiero, Alfonso Avecone, Alfonso Baio, Giovanni Baldi, Gerardo Baldi, Giuseppe Bamonte, Silvio Barra, Alberto Basso, Vincenzo Benincasa, Pasquale Benvenuto, Giancarlo Bisogno, Fausto Bolinesi, Domenico Costantino Bortone, Angelo Borzacchiello, Pietro Bove, Raffaele Braca, Bruno Brunetti, Enea, Silvio Calenda, Guido Calenda, Francesco Califano, Maria Caliulo, Floriana Calzetta, Vincenzo Cammarano, Giuseppe Canfora, Giuseppe Capece, Lorenzo Capobianco, Giuseppe Capuano, Angela Carbone, Angela Carleo, Pietro Carnicelli, Armando Carpinelli, Michele Carrara, Giuseppe Caruccio, Mario Carugno, Saverio Casella, Renato Caterini, Giuseppe Caturano, Francesco Antonio Cefalo, Maurizio Cerri, Francesco Chiacchiaro, Gerardina Ciaglia, Silvio Cigolari, Luigi Cinquanta, Giuseppe Cioffi, Francesco Colace, Giorgio Colarieti, Roberto Coletta, Giuseppe Comodo, Generoso Conforti, Liberato Corrado, Giulio Corrivetti, Nicola Raffaele Coviello, Romeo Cozzitorto, Ferdinando Crescenzi, Luigi Cretella, Giovanni Cuomo, Vincenzo D’acunti, Elena D’acunto, Raffaela D’acunzi, Nicola D’agostino, Amavila Antonietta D’agosto, Sabato D’agosto, Luigi D’alesio, Vincenzo D’alessandro, Maria D’alessandro,, Nazario D’alessio, Angelo D’ambrosio, Pasqualina D’ambrosio, Salvatore D’angelo, Massimo D’aniello, Ester D’arienzo, Vincenza De Bartolomeis, Paola De Bellis, Gennaro De Caro, Maria Angela De Caro, Vincenzo De Caro, Maria Teresa De Donato, Pietro Giuseppe De Donato, Generoso De Feo, Pantaleo De Luca, Antonio De Luna, Ida De Marinis, Eduardo De Martino, Anna De Martino, Pasquale De Martino, Anna Maria De Martino, Luisa De Nardo, Sergio De Paola, Rita Della Corte, Concetta Dello Ioio, Giovanna Di Buono, Vincenzo Giuseppe Di Crescenzo, Antonio Di Feo, Gerardo Di Filippo, Rita Di Filippo, Walter Di Filippo, Nicola Di Fiore, Enrico Di Gaeta, Giuseppe Di Giovanni, Mariaconcetta Di Loreto, Libera Di Marco, Maria Grazia Di Nardi, Pietro Di Sarno, Mariano Di Trolio, Lucia Discepolo, Andrea Donato, Lucia Esposito, Antonello Esposito, Rosalia Esposito, Natalina Ferraioli, Tarcisio Ferrara, Domenico Ferrentino, Rossana Fezza, Luigi Finamore, Sergio Foccillo, Renato Fontanella, Mario Forlenza, Francesco Antonio Gerardo Formicola, Carmine Fortunato, Gemma Francese, Maria Gagliardo, Ciro Gallo, Felicia Gallo, Domenico Gatto, Filippo Gatto, Angelo Gerbasio, Carmine Gigantino, Ludovico Gigantino, Antonio Giordano, Renato Giordano, Pietro Giordano, Pierino Aurelio Glielmi, Anna Granato, Pietro Greco, Giovanni Greco, Giovanni Grimaldi, Nicola Guariglia, Mario Guariglia, Annamaria Gugliucci, Franco Guida, Gerardo Guzzi, Lucia Iallonardo, Leopoldo Iannelli, Pasquale Iannuzzi, Felicia Iannuzzi, Gaetano Imbimbo, Maria Cristina Ingenito, Maria Inglima, Marco Ingrosso, Emilio Iuliano, Giovanni Iuliano, Vincenzo Iuliano, Gerardo Iuliano, Giuseppe La Marca, Silvana Lai, Maria Lanzara, Alfonso Laudato, Antonio Lettieri, Teresa Libero Mangieri, Aniello Liccardi, Vincenzo Liguori, Vladimir Arcangelo Carmine Lomolino, Francesco Longo, Antonio Lucchetti, Gennaro Luongo, Luigi Lupo, Salvatore Maiorino, Aldo Adriano Maiorino, Cosimo Maiorino, Panfilo Maiurano, Ugo Majoli, Giancarlo Manzolillo, Gian Carlo Marano, Antonio Mariniello, Riccardo Marmo, Vincenzo Marmo, Antonio Martorelli, Giuseppe Mastroroberto, Oronzio Mauro, Teresa Medici, Alfonso Medugno, Andrea Memoli, Giuseppe Menna, Massimo Merciai, Domenico Migliorino, Mario Minervini, Anna Maria Minichino, Gelsomino Mirra, Bartolomeo Molinaro, Gaetano Montalbano, Antonio Morlicchio, Marisa Stefania Motolese, Rosa Anna Murino, Michele Arcangelo Mussari, Francesco Musumeci, Domenico Napoli, Nelson Napolitano, Anna Maria Nasti, Franz Nicodemo, Andrea Niglio, Luigi Nocera, Angelo Notari, Silvana Onorato, Vincenza Orazzo, Alessandro Padulo, Carmine Pagano, Giuseppe Palumbo, Maria Pia Panza, Rocco Parrella, Angelo Pecora, Bernardino Pecoraro, Filomena Pennasilico, Stefano Pepe, Vincenzo Perrone, Antonino Pessolano, Alfonso Petrosino, Maria Petrosino, Clara Pezzulo, Emilio Picciotti, Efrem Piermatteo, Rocco Pietrofeso, Vincenzo Pindozzi, Renato Pinto, Gaetano Pinto, Maria Luigia Carmela Pisani, Maria Grazia Pisapia, Alberto Pontecorvo, Leonardo Pontrandolfi, Concetta Proto, Nicola Demetrio Pugliese, Abdul Hamid Rahal, Francesco Ramunni, Tommaso Realfonso, Alessandro Renna, Maria Rescinito, Genny Rinaldi, Carmela Rispoli, Antonio Rizzo, Maria Rosaria Rocco, Filippo Romaniello, Alfonso Romano, Sebastiano Romanzi, Gennaro Romei, Antonio Romiti, Luigi Rosolia, Alessandro Rubino, Giovanni Russo, Giulio Russo, Fausto Russo, Maria Russo, Adriana Russo, Antonio Russo, Vincenzo Sabatino, Gaetano Salsano, Francesco Salzano, Aniello Salzano, Paolo Sambroia, Silvio Sanseviero, Aniello Sansone, Pasquale Santimone, Antonio Santoro, Michele Saracino, Vita Maria Schirone, Eleonora Sergio, Rosa Serio, Pasquale Siani, Alfonso Siani, Fedora Sibilia, Aurelio Sica, Antonio Sica, Otello Silvestri, Franco Smaldone, Cesare Sormani, Vincenzo Spatuzzi, Raffaele Spera, Cesare Speranza, Alfonso Tarquini, Gaetana Francesca Tedesco, Renato Tozzi, Alfonso Tramontano, Franca Trucillo, Francesco Turturiello, Antonio Vaccaro, Raffaele Vecchi, Enrico Vecchio, Antonio Vecchio, Ettore Vece, Franco Vicinanza, Raffaele Villani, Palmino Villani, Carmine Viscido, Antonio Visco, Vincenzo Visconti, Nicola Maria Vitola, Carmine Viviano, Carmela Raffaella Volpe, Giulio Voto, Giuseppe Vuolo, Fernando Zara, Alberto Zinno, Gerardo Zoppi.