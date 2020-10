I Cuochi Salernitani celebrano San Francesco Caracciolo martedì 13 a Minori.

L’Associazione Cuochi Salernitani, aderente per statuto all’Unione Regionale Cuochi della Campania ed alla Federazione Italiana Cuochi anche in questo frangente particolare non poteva far mancare un momento seppur minimale di Festa in occasione della” FESTA NAZIONALE del CUOCO” che ricorre il 13 ottobre.

Pochi, ma significativi saranno i momenti organizzati dal Direttivo presieduto da Luigi Di Ruocco, che ha voluto fortemente mantenere viva l’attenzione sui valori della giornata dei cuochi. Il programma prevede: – ore 17,00 Il Sindaco di Minori Andrea Reale accoglierà con un saluto di “Benvenuto” il Consiglio Direttivo del Sodalizio Salernitano nell’aula Consiliare del Comune di MINORI per una seduta “speciale” dell’assise dei cuochi;

– ore 18,30 nella Basilica di S. Trofimena il Reverendissimo parroco Don Ennio Paolillo presiederà una Solenne Celebrazione Eucaristica in onore di San Francesco Caracciolo Santo Patrono dei Cuochi d’Italia.

Alla S. Messa che sarà animata con spirito di Fede parteciperanno il Direttivo ed i Cuochi in divisa di gala nel rigoroso rispetto delle normative in materia di sicurezza sul covid-19.