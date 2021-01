Gli agenti immobiliari fanno squadra nell’interesse di clienti e investitori.

Le associazioni del settore immobiliare fanno squadra anche a Salerno. Seguendo le indicazioni dettate dalla Consulta interassociativa nazionale dell’intermediazione immobiliare, anche le rappresentanze locali si sono riunite per tracciare un percorso comune. Nel corso dell’incontro, i tre presidenti provinciali, Giovanni D’Agostino della Fimaa Confcommercio Campania (Federazione italiana mediatori agenti d’affari), Corrado Mirra della Fiaip (Federazione italiana agenti immobiliari professionali) e Antonio Bracalello dell’Anama (Associazione nazionale agenti mediatori d’affari) hanno tracciato le linee guida dell’attività relative all’anno appena iniziato. In primo piano la formazione: occorre investire per consentire la crescita e la professionalizzazione degli associati e, poi, la deontologia osservata sotto molteplici aspetti, a partire dal vigilare sul corretto svolgimento del lavoro, rispettando colleghi e clientela in sintonia con i principi dettati dall’etica professionale. Importante sarà anche l’introduzione di un codice di condotta che assume importanza fondamentale nelle zone di particolare interesse e densità di popolazione, dove spesso ci si trova a lavorare in concorrenza, riducendo al minimo le possibilità di liti e risolvendo nel migliore dei modi quelle che dovessero verificarsi. Altro aspetto fondamentale resta quello di mettere “in vetrina” tutto il lavoro svolto e, soprattutto, la necessità di rimarcare quanto sia importante e centrale l’agente immobiliare nel mercato delle compravendita di qualsiasi tipo di immobile. Ecco perché risulta particolarmente rilevante anche l’ingresso degli associati all’Anama nel progetto “Quotazioni Metroquadro” che Fimaa Salerno e Fiaip Salerno portano avanti da lungo tempo con la casa editrice Mediapass di Pietro Ciavola e Alessandro Passarelli. Dal prossimo volume la pubblicazione, firmata dal direttore responsabile Roberto Esse, sarà ancora più completa ed arriverà nelle mani di lettori ed addetti ai lavori di Salerno e Provincia, con dati sempre più precisi ed una informazione sempre più meticolosa ed approfondita.

