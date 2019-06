Giornalismo online, corso di formazione ad Agropoli sabato 8.

Il Sindacato unitario giornalisti della Campania, Formedia, l’Associazione Giornalisti Locali “Lamberti Sorrentino” organizzano un corso di aggiornamento professionale per il 08 Giugno – dalle 14 alle 16 – presso l’aula consiliare del Comune di Agropoli.

Il Corso dal titolo “Giornalismo Online, le tecniche e i cambiamenti del giornalismo”. tratterà del mondo del giornalismo online, visto all’interno delle redazioni, e in relazione ai tempi della notizia, delle modalità di ricerca e pubblicazioni delle stesse.

Questo grazie alla presenza di due relatori “operativi” in quanto direttori di due testate online strutturate e performanti in realtà nazionali diverse: Francesco Piccinini, direttore responsabile di FANPAGE.it e Sal Feo, caporedattore di Ticinonline (TIO.CH), quotidiano online della Svizzera italiana e tra i più letti e diffusi in tutta la Svizzera, facente parte del Gruppo Tamedia (20minuten.ch).

I due relatori saranno affiancati da Claudio Silvestri, Segretario del Sindacato unitario giornalisti della Campania, che relazionerà su “Nuovi giornalismi, stesse regole”, e su quelli che sono gli aggiornamenti deontologici e legislativi del giornalismo online.

Non mancheranno i saluti di Clemy De Maio, segretario provinciale Salerno del SUGC e Salvatore Medici, presidente AGL.

Il corso che per i giornalisti propone 4 crediti formativi, è aperto e gratuito.

Iscrizione per i giornalisti sulla piattaforma Sigef.