Focus sul contrasto alla violenza sulle donne, aderisce l’Ordine dei Commercialisti, incontro mercoledì 21.

Saranno più di 100 gli Ordini territoriali di tutta Italia riuniti in streaming domani per la video conferenza “I Commercialisti nella società civile: Focus economico e legislativo nel contrasto alla violenza sulle donne”.

All’iniziativa, in programma domani, mercoledì 21 marzo dalle 9 alle 13, aderisce anche l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (ODCEC) di Salerno che dà appuntamento ai suoi iscritti nella Sala Conferenze della sede associativa (via Roma 39 a Salerno) per attestare la presenza dei professionisti anche sui temi di impatto sociale.

L’incontro, promosso dall’ODCEC di Milano con il patrocinio del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, proporrà in diretta streaming diverse relazioni sui vari aspetti della problematica, dalla tutela delle vittime nel panorama legislativo italiano all’impatto economico e sanitario della violenza di genere. Una riflessione ad ampio raggio per inquadrare lo stato dell’arte in Italia su un fenomeno sociale intorno al quale gli Ordini dei Commercialisti, da nord a sud, avvertono l’urgenza di impegnarsi tutti insieme come comunità professionale.