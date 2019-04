FNSI; incontro a Salerno con i poligrafici de La Città in cassa integrazione.

Tappa in Campania per la carovana “tagli e bavagli” della Federazione nazionale della Stampa italiana, il presidente della FNSI, Beppe Giulietti, e il segretario del SUGC, Claudio Silvestri, lunedì 15 aprile saranno prima a Benevento, con il segretario provinciale Marzio Di Mezza, per un corso di formazione su “Giustizia e informazione”, dove incontreranno il questore di Benevento Giuseppe Bellassai, il Procuratore Aldo Policastro, e Massimo Perrotti, consigliere della Suprema Corte di Cassazione.

Nel primo pomeriggio saranno invece a Salerno, con la segretaria provinciale Clemy De Maio, dove il Sindacato dei giornalisti inaugurerà la propria sede e incontreranno giornalisti e poligrafici del quotidiano “La Città” in cassa integrazione.

Sarà l’occasione per ribadire l’esigenze bloccare i tagli alle provvidenze per l’editoria in attesa della presentazione della proposta di riforma del settore dell’informazione e calendarizzare la discussione dei disegni di legge per contrastare querele temerarie e carcere ai giornalisti.