Fatturazione elettronica e cartelle esattoriali, due appuntamenti a cura dell’Ordine dei Commercialisti.

Due importanti appuntamenti in agenda per domani, martedì 13 marzo, con l’approfondimento sulle più calde novità della legge di Bilancio 2018 a cura dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (ODCEC) di Salerno.

“La Fatturazione Elettronica diffusa in Italia e le novità della legge di Bilancio 2018” è il titolo del primo incontro, in programma a partire dalle ore 9 presso il Polo Nautico di Salerno, dedicato all’evoluzione delle dinamiche di eInvoicing previste per il 2018-2020 a livello internazionale e all’estensione della e-fattura (ad oggi obbligatoria solo verso le Pubbliche Amministrazioni) a tutti i soggetti IVA (B2B). Le possibili difficoltà nell’introduzione dello strumento tra privati e Il coordinamento con le previsioni normative previste dal DL 50/2017, con particolare riferimento a SplitPayment e periodo di detrazione dell’IVA, saranno alcuni dei punti al centro dell’appuntamento, promosso in collaborazione con A.I.P. Associazione Impegno e Passione e A.N.Do.C. Associazione Nazionale Dottori Commercialisti, cui parteciperà, tra gli altri, il Presidente A.N.Do.C. Luca Amelia.

Sarà focalizzato invece su tutto quello che c’è da sapere sulla nuova definizione agevolata delle cartelle esattoriali, le regole, le scadenze e il modus operandi per aderirvi attraverso la piattaforma dedicata, il Convegno “Equipro e nuova rottamazione” organizzato dall’ODCEC di Salerno nel pomeriggio in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate – Riscossione.

A partire dalle ore 15 , sempre al Polo Nautico, ne parleranno Salvatore Giordano, Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Salerno, Alfredo Gargiulo, Direttore Provinciale Salerno Agenzia Entrate Riscossione, Emiliano Amodeo, Responsabile Servizi Regionali Contribuenti-Regione Campania, Gianfranco Valvano della Agenzia Entrate – Riscossione. Modera il dottore commercialista Angelo Fiore.

Durante la sessione dei lavori si affronteranno le tematiche relative all’Adesione agevolata “Rottamazione bis” – regolata dal decreto legge 148/2017 convertito con modificazioni dalla legge 172/2017 – e si illustrerà, altresì, l’utilizzo delle corrette procedure della piattaforma EQUIPRO, l’area riservata all’interno del portale dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione a disposizione dei professionisti per gestire nel miglior modo cartelle, avvisi, rate e scadenze e che consente di inviare, per conto dei propri assistiti, anche le dichiarazioni per la definizione agevolata.

Il Convegno nasce dall’esigenza di un aggiornamento professionale continuo mirato e punta a favorire l’acquisizione di maggiori competenze degli Iscritti sull’utilizzo proficuo della Rottamazione regolata, in modo da contribuire ad una maggior collaborazione tra professionisti ed Enti in attuazione di una auspicabile proficua compliance tra Fisco e Contribuente. In questa direzione, l’evento conferma il dialogo costruttivo avviato tra l’ODCEC di Salerno e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione nell’interesse sia della categoria che delle imprese e dei cittadini.