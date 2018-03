“Dies iuris legisque”, Seminario ANIEF di Legislazione scolastica al “Vicinanza” di Salerno.

Sono ripartiti, da qualche tempo, in tutte le regioni della penisola, i nuovi Seminari di formazione gratuiti sulla legislazione dal titolo “DIES IURIS LEGISQUE”, (E’ il giorno del diritto e della legge) organizzati da ANIEF ed EUROSOFIA, centrati sulle nuove norme scolastiche introdotte dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, sull’organizzazione dell’orario di lavoro e sulla contrattazione, a cui sono invitati tutti i docenti, il personale ATA e tutti i candidati RSU.

Il 22 marzo, dalle ore 9,00 alle ore 13,00, sarà la volta di Salerno. L’evento, infatti, si terrà presso l’Istituto Comprensivo “G. Vicinanza” (Corso Vittorio Emanuele, 153). Il Seminario è gestito dal Sindacato dei Proff., l’Associazione Professionale e Sindacale, pluralista e indipendente, con sede principale in Palermo. L’incontro si rappresenta, inoltre, utile opportunità per il personale precario che interagisce nel mondo scolastico. I partecipanti hanno diritto all’esonero dal servizio ai sensi della normativa vigente. Relatore del Seminario sarà Marcello Pacifico, Presidente Nazionale Anief. Occorre prenotare la propria adesione inviando una e mail a: adesioni.seminario@anief.net e presentare la domanda, entro i termini prestabiliti, ovvero entro cinque giorni prima dell’evento, alla propria scuola di appartenenza.

Saranno trattati i seguenti temi: la legge 27 dicembre 2017, n° 205 e la scuola; l’ipotesi di CCNL 2016/2018 e il CCNI sulla mobilità; l’organico dell’autonomia; la contrattazione d’Istituto; merito, formazione e progressione di carriera. Saranno poi riservati spazi per l’approfondimento sui temi valutazione e progressione di carriera, organici e autonomia. Dal sito ANIEF (www.anief.org) sarà possibile scaricare i relativi modelli per la richiesta di permesso per il personale docente, ATA e RSU. Lo stesso Seminario, di recente, il 7 febbraio u.s., si è tenuto a Napoli, presso il Liceo Artistico Statale, in Via SS. Apostoli. L’evento si terrà ad Avellino, parallelamente, il 22 marzo, presso l’Istituto Tecnico Statale “G. Dorso”. La presenza di Marcello Pacifico, Presidente Nazionale ANIEF, sarà garantita a Salerno dalle 9.00 alle 10.30 e ad Avellino dalle 11.30 alle 13.00. Il Seminario si terrà poi il 9 aprile p.v. a Benevento e Caserta. Seguiranno altri appuntamenti in tutta Italia.

Emilio LA GRECA ROMANO