Corso per revisore di società cooperative a cura dell’Ordine dei Commercialisti.

Contribuire alla qualificazione e professionalizzazione di risorse umane che possano svolgere con professionalità e autorevolezza il ruolo di revisore di cooperative, creando, attraverso un corso di formazione specialistico, opportunità professionali per i commercialisti: è con questo obiettivo che ha preso il via ieri il Corso Abilitante Revisore di Società Cooperative organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno presieduto da Salvatore Giordano in collaborazione con l’AGCI –Associazione Generale Cooperative Italiane.

Autorizzato dal Ministero per lo Sviluppo Economico (che ha la competenza ad esercitare questa forma di controllo), il corso è elaborato ai sensi del D.Lgs. 220/2002 in materia di revisione cooperativa che comprende tutta quella serie di attività finalizzate a verificare la gestione amministrativa e il livello di democrazia interna dell’ente cooperativo, per accertare l’effettiva natura mutualistica dell’ente e la legittimazione di quest’ultimo a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura.

Il corso durerà fino a marzo, per 90 ore effettive valide anche ai fini della formazione professionale continua, ospitato presso il Saint Joseph resort dove relazioneranno docenti universitari, commercialisti, avvocati ed altri professionisti esperti a livello nazionale con specifica esperienza nella materia. Consigliere dell’ODCEC delegato all’evento è Massimo Ronca.

Destinatari della formazione circa 90 professionisti, commercialisti iscritti all’Albo interessati ad acquisire l’abilitazione all’esercizio delle funzioni di revisore di società cooperative come previsto dal MiSE e che, a conclusione del Corso, superato l’esame finale, si vedranno rilasciati numero e tessera di iscrizione all´albo dei revisori di cooperative, abilitante all’espletamento dell´attività di revisione (ai sensi e per gli effetti del D.M. 6 dicembre 2004) e ad assumere gli incarichi di revisione conferiti da l’AGCI – Associazione Generale Cooperative Italiane.

Ulteriori dettagli su: www.commercialistisalerno.org.